Coronavirus a Napoli, donna positiva 24 ore all'ospedale San Paolo prima di essere trasferita al Covid center

Una lettera al ministro della Salute per chiedere la «salvaguardia della sicurezza e del rischio clinico di pazienti e di operatori sanitari afferenti all'ospedale San Paolo di Napoli». La richiesta che è stata indirizzata anche alla prefettura partenopea, al governatore campano Vincenzo De Luca e alla direzione generale dell'Asl oltre a quella sanitaria del presidio di Fuorigrotta, arriva dai comparti sindacali Fials e Nursind che segnalano un'episodio avvenuto nel pomeriggio del 24 agosto 2020. La vicenda riguarda una 58enne napoletana soccorsa per gravi problemi cardiaci e risultata positiva al Covid ma la presenza del virus - secondo quanto esposto nel documento sindacale - non sarebbe stata circoscritta con protocolli adeguati ed è questo il punto per cui si richiedono delucidazioni e ispezioni.

«Verso le 15 giungeva in codice rosso la paziente D.D che una volta stabilizzata e intubata, veniva trasferita nella “Recovery Room”, temporaneamente adibita a sala di rianimazione senza che le fosse praticato lo screening per il coronavirus e solo nella mattinata successiva, veniva inviato il tampone per i dovuti accertamenti». In pratica per i rappresentanti sindacali non sarebbe stato contenuto il rischio Covid a causa della permanenza della donna nel pronto soccorso e nella Recovery Room con altri pazienti, prima dell'effettuazione del tampone.

«Purtroppo la paziente risultava positiva con una carica virale elevatissima e pertanto si disponeva il trasferimento presso il Covid Center - si legge ancora nella lettera dei sindacati - le 24 ore trascorse nel presidio ospedaliero senza avere messo in pratica tutte le procedure atte ad evitare il diffondersi del contagio ha esposto personale e degenti ad un alto rischio di infezione come quanto accaduto nello stesso mese lo scorso anno, quando le scriventi organizzazioni sindacali segnalavano alla Direzione Generale della Asl Napoli 1 il trasferimento della Rianimazione nel Complesso operatorio centrale portando con sé 3 pazienti risultati positivi all’Acinetobacter Baumannii, aumentando così di fatto la probabilità di fatto che pazienti e attrezzature chirurgiche venissero contaminati». Infine nel documento firmato dai Marco Esposito segretario provinciale Nursind e Carmine Ferruzzi segretario aziendale Fials, chiedono l'invio di ispettori per «verificare nei casi segnalati la presenza o meno di idonee procedure, protocolli, linee guida e loro adozione» e indicare, se possibile «strategie più efficaci per il contenimento del rischio da infezione da coronavirus».



Sul percorso e le modalità di ricovero della donna che è successivamente deceduta nel Covid Center, l'Asl ha attivato un approfondimento interno e - come ha fatto sapere la direzione generale - «su richiesta sono stati forniti tutti i dati e una esaustiva relazione dell'andamento temporale». Dalla relazione si evince che la 58enne giunta all'ospedale San Paolo in ambulanza tramite il 118, alle ore 17.08 del 24 agosto 2020, aveva avuto una diagnosi per stato di choc in sospetta miopericardite. «La donna, al suo ingresso è stata sottoposta a test rapido risultato negativo ed ha effettuato esami di laboratorio, esami strumentali ed è stata richiesta consulenza cardiologica - cita la relazione - consigliando il trasferimento in una struttura dotata di Utic».

Successivamente dal presidio è partita la"ricerca di posti letto Utic adeguati alla criticità riscontrata a livello cardiaco» ma alle ore 01.58 la paziente è stata colta da un arresto cardiocircolatorio. «La donna è stata ricoverata in Rianimazione; intubata e ventilata per sindrome post arresto» scrivono nella relazione dell'ospedale San Paolo che ne sottolinea la «gravissima instabilità emodinamica». «Alle ore 11 del 25 agosto 2020 la 58enne è stata sottoposta al tampone naso faringeo, il cui esito reso noto alle 19 si è rivelato positivo comportando il trasferimento sl Covid center dell' ospedale del Mare». Sulle procedure di sicurezza dopo l'esito del tampone l'Asl assicura che «tutti gli ambienti sono stati santificati sia al pronto soccorso che in Ricovery Room e tutto il personale venuto a contatto con la donna sta seguendo i protocolli di sicurezza e il tampone».



