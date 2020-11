Covid a Napoli, è emergenza nell'hinterland: pronti 80 posti nell'ospedale dei Camilliani

La Regione chiama e l'ospedale di Casoria risponde: il presidio Santa Maria della Pietà, gestito dai religiosi Camilliani, metterà a disposizione dell'Unità di crisi Covid ottanta posti letto a bassa intensità di cura. Entro otto giorni dalla firma dell'accordo la struttura sarà pronta a partire per ospitare i pazienti contagiati dal virus. Ovviamente si tratterà di snaturare completamente un complesso che finora ha basato le sue peculiarità puntando sui ricoveri ordinari e programmati che pure gli sono valsi importanti e meritati riconoscimenti.

L'ospedale dei Camilliani fa parte della rete oncologica per il trattamento dei tumori del colon e della prostata ma svolge anche tante altre attività di eccellenza, soprattutto chirurgiche. La chirurgia bariatrica è una di queste insieme all'aritmologia e all'elettrofisiologia, un servizio, quest'ultimo, che si avvale di uno dei più giovani ed esperti cardiologi regionali, Eduardo Celentano, primario del reparto di Cardiologia. «Abbiamo risposto alla manifestazione d'interesse con la consapevolezza di dare un aiuto per fronteggiare la grave emergenza sanitaria che attraversa il Paese e la nostra regione - afferma il direttore generale, fratel Carlo Mangione - Non avendo la Rianimazione, ovviamente possiamo offrire assistenza solo a pazienti a bassa intensità di cure».

La Regione, che ha sospeso tutta l'attività ordinaria, ad eccezione degli interventi urgenti e indifferibili, punta ad ottenere dal privato accreditato, case di cure e ospedali classificati, circa mille posti letto per pazienti Covid-19. Ma non è escluso che se la curva dei contagi dovesse aumentare la richiesta potrebbe essere raddoppiata se non addirittura triplicata. E nell'hinterland a nord di Napoli potrebbero non essere sufficienti le riconversioni degli ospedali San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e San Giovanni Bosco di Napoli ai quali, comunque, potrebbero essere destinati i casi più critici da trattare. Il presidio ospedaliero dei Camilliani, infatti, dovrebbe funzionare da spoke nella rete ospedaliera campana dove il ruolo di hub verrà destinato inevitabilmente agli ospedali più grandi e meglio attrezzati. Insomma, a Casoria non arriveranno malati di prima diagnosi ma solo quelli stabilizzati e in fase di monitoraggio in attesa di negativizzazione completa prima del rientro al domicilio. «Chi avverte sintomi compatibili con l'infezione da Sars CoV2 dovrà comunque interpellare il proprio medico curante o i servizi di emergenza senza assolutamente muoversi da casa: nessuno in maniera autonoma può recarsi in ospedale senza prima avere avuto la certezza che la sintomatologia sia da ricondurre al Covid-19. La catena di contagi si fronteggia anche con comportamenti responsabili da parte di tutti i cittadini», affermano alcuni medici pneumologi.

A Casoria i casi di Sars CoV2 sono all'incirca 600, inferiori a quelli di Afragola che arriva alla ragguardevole cifra di 729 casi e ad Arzano dove è stato abbattuto il muro dei mille contagiati dopo lo screening a cui è stata sottoposta la popolazione in seguito all'istituzione della zona rossa. Ma sono dati di una provvisorietà spaventosa, perché in continuo aggiornamento da parte delle autorità sanitarie.

Focolaio anche al Comune di Melito: contagiati il vice sindaco, il capogruppo Pd e alcuni consiglieri. Disposta l'immediata sanificazione della casa comunale, che oggi rimane chiusa. Da domani l'accesso agli uffici avverrà solo su prenotazione. Avviato lo screening sanitario per assessori, consiglieri e dipendenti, compresi i vigili urbani. Secondo l'ultimo report dell'Asl Napoli 2 nord i casi di contagio sono aumentati a 367, cui vanno ad aggiungersi i 96 guariti, ma il sindaco dubita che la cifra sia reale: «Ho la netta percezione dice Amente - che i casi Covid nella cittadina siano ben superiori rispetto a quelli comunicati dall'Asl, che da giorni non riesce più a fornire una precisa panoramica così come è invece accaduto nei mesi scorsi».

