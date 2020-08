Coronavirus a Napoli, cresce il numero di ricoverati al Cotugno: terapia sub intensiva piena

Cresce il numero di cittadini ricoverati negli ospedali attrezzati per fronteggiare l'epidemia da coronavirus a Napoli. È pieno e oltre la capienza il reparto di terapia sub intensiva dell'ospedale Cotugno: nella giornata di ieri i pazienti ricoverati erano nove e oggi sono passati a 10 su un totale di otto posti letto, come previsto dal piano ospedaliero. Nel reparto di terapia intensiva resta un solo ricoverato estubato e in attesa che le condizioni consentano ai sanitari di trasferirlo in ricovero ordinario dove oggi i ricoverati sono 13 su una disponibilità di 16 letti.



Per quanto riguarda il Covid Center dell'Ospedale del Mare i pazienti ricoverati per infezione da coronavirus sono 20: tutti in degenza. Tra i pazienti Covid anche un dializzato. Il Covid Center ha a disposizione 72 posti letto dislocati nei tre moduli e ha aree specifiche per accogliere e curare pazienti Covid che siano cardiopatici, oncologici e dializzati. Nella struttura il numero dei ricoveri da inizio agosto a oggi è quasi raddoppiato.