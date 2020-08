Covid a Napoli, alla scuola Belvedere scatta il turno pomeridiano con sei alunni in più

Alle spalle dello stadio Collana sorge la scuola superiore di primo grado Belvedere, che da tre anni vede alla guida la dirigente Daniela Costa. Si tratta di una scuola media amata e ambita dai vomeresi: oggi ci sono circa 770 studenti suddivisi nelle 31 classi, con una media di 24 alunni per classe, che possono avvalersi di 64 docenti di cui 11 di sostegno, e 15 collaboratori scolastici. Il numero alto di studenti è accompagnato dal successo nei risultati (il 100 per cento supera l'esame di terza media con punteggi elevati) ma è un problema considerando le linee guida del Comitato tecnico scientifico. Nelle aule, infatti, ne entrano 18 con il giusto distanziamento e banchi singoli. La soluzione sarà trovata «in sintonia con docenti e famiglie», ma si fa largo la possibilità che il surplus di 6 studenti farà a rotazione un recupero pomeridiano un giorno a settimana.

Per la dirigente Costa è fondamentale che gli studenti «riprendano le relazioni sociali con compagni e docenti. La crescita di questi ragazzi, soprattutto quelli che hanno finito le primarie con il lockdown e arrivano alle medie che per loro rappresenta un passaggio verso l'età adulta, è fondamentale. Per questo siamo ancora in fase di preparazione del piano didattico». Le dimensioni delle classi permettono il corretto distanziamento con banchi singoli a 18 studenti su 24. «Abbiamo varie idee e decideremo con il consiglio d'istituto le modalità, vorrei che tutti siano consapevoli delle opzioni e si scelga la soluzione più vantaggiosa per la socialità degli studenti. Penso che la ripresa debba essere quanto più dalla parte dei ragazzi, non vorrei che si stravolgessero gli orari perché vengono da un periodo particolare, seguito dalla libertà delle vacanze, per ritornare a scuola con regole molto precise. C'è quindi bisogno di un grande lavoro tra scuola e famiglie per ritrovare dal 14 settembre un clima sereno, in totale sicurezza, sempre privilegiando la relazione».



Durante il lockdown la Dad è stata accolta molto bene dai ragazzi «avendo un bel rapporto pregresso con i docenti e grazie a famiglie attente e partecipi. Poi la nostra animatrice digitale ha organizzato e aiutato le docenti più anziane che hanno prodotto lezioni che sono in archivio». Una sorta di biblioteca virtuale «che in nessun modo sostituirà la presenza fisica, il dialogo costruttivo e il confronto». Riproporre la Dad, sebbene sia stata un successo, è l'ultima delle opzioni proprio perché «siamo preoccupati per il recupero della socializzazione. Affettività, stare insieme, socialità sono fondamentali per noi». Per questo l'opzione più probabile è che quella manciata di alunni che a rotazione non saranno in classe, faranno parte di gruppi di potenziamento un giorno a settimana. «Non so se ricorreremo alla Dad, il ministro ha chiesto che alle medie prevalga una didattica in presenza, che condivido. Ma d'altro canto, anche la competenza acquisita durante il lockdown non vorrei perderla. È un bene per tutti, molti docenti continueranno a usarle per integrare ovviamente la didattica in presenza».

Riguardo i discussi banchi singoli, invece, «noi non siamo messi malissimo, ne abbiamo già molti e ne ho ordinati solo 140. Potrei anche arrangiarmi con i banchi doppi, visto che le consegne avverranno tra settembre e ottobre. Non è un problema prioritario alla Belvedere, mentre so che lo è per altri colleghi». Tre gli ingressi su vico Acitillo, e gli studenti entreranno a gruppi scaglionati ogni 5 minuti. Per adeguare le richieste di sanificazione e vigilanza, servirebbero 6 collaboratori scolastici in più, mentre per la didattica 15 docenti in più. Il 14 settembre è alle porte e la dirigente Costa non abbassa la guardia ascoltando i bollettini giornalieri con nuovi contagi che tanto preoccupano. «Ma siamo preoccupati responsabilmente. Dobbiamo tornare a scuola, le regole ci sono e possiamo stare tutti insieme in sicurezza: ai primi di settembre faremo formazione Covid per tutto il personale».

