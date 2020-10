Covid a Napoli, la denuncia di Francesco: «Positivo al tampone dal privato, l'Asl mi ignora e la mia famiglia è chiusa in casa»

«Ho fatto il tampone per un senso di responsabilità ma quasi me ne pento». Francesco Cangiano, 38enne napoletano, racconta con delusione l'isolamento in cui si è trovato da quando ha saputo di essere positivo al Coronavirus. Dopo essersi sottoposto ad un tampone naso faringeo presso una struttura sanitaria privata, l'uomo non è mai stato contattato dall'Asl partenopea e, a distanza di una settimana, non ha ancora ricevuto indicazioni su come poter gestire la propria situazione sia dal punto di vista clinico che sociale, dal momento che vive insieme alla moglie e alla figlia adolescente. «Mi sento completamente abbandonato - spiega Francesco - volevo salvaguardare la salute della mia famiglia e della collettività e invece mi sento danneggiato». «Ho deciso di sottopormi privatamente a un tampone perché ero rientrato dall'Albania, per motivi di lavoro» racconta il 38enne, dipendente di un'azienda privata che lo scorso 29 settembre ha effettuato il test e che, in quell'occasione, aveva pensato potesse essergli utile anche in previsione di «una piccola operazione chirurgica da effettuare alla mano». «La sera di quello stesso giorno mi è stato comunicato che risultavo positivo al Covid e il 30 settembre ho avvertito immediatamente il mio medico curante e il pediatra di mia figlia» continua Francesco che insieme ai parenti con i quali aveva avuto contatti recentemente, è stato sottoposto alla quarantena domiciliare. «Il medico curante ha inviato dati e segnalazione all'Asl, attivando la procedura per cui siamo in isolamento - aggiunge Francesco- ma nessuno mi ha contattato per dirmi cosa fare e per seguire le nostre condizioni di salute».



«Sono asintomatico, per ora ho avuto solo disturbi allo stomaco che potrebbero non essere causati dal Covid ma non sono un medico per dirlo» spiega Francesco che è costretto a vivere isolato in una stanza con la figlia 13enne reclusa nella sua cameretta e la moglie che dorme sul divano in salotto. «Mia figlia ha potuto frequentare il primo anno di liceo per un solo giorno ma se fosse negativa e se lo fosse anche mia moglie, potrebbero trasferirsi da parenti e riprendere la loro vita» tuona il 38enne che punta il dito sull'isolamento in cui è piombato dopo il Covid. «Nessuno ha mai risposto al telefono e persino il numero verde suona a vuoto» racconta il professionista che ha provato a contattare invano «l' Asl di Soccavo, la sede centrale dell'Asl, il 118 che prende in carico solo emergenze e il 113».«Quello che mi preoccupa di più è aver bloccato mia figlia che come tutti gli adolescenti, dopo il lockdown, desiderava riprendere la scuola e un po di normalità» spiega Francesco che non si è arreso e ieri mattina, a proprie spese, ha fatto tamponare privatamente i suoi familiari e se stesso al test eseguito a domicilio. «Sappiamo che ci vuole una delibera dell'Asl per accertare la negatività - conclude l'uomo - ma nel frattempo vogliamo risposte». La spiegazione del ralenti è nel sistema informatico ovvero «l' inserimento dell'esito positivo in piattaforma ha messo in moto la procedura per cui i tamponi Asl per accertare la negatività, vengono eseguiti dopo 10 giorni» spiega Ciro Verdoliva manager dell'Asl napoletana che aggiunge «contatteremo immediatamente questa famiglia».