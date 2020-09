Covid a Napoli, tutti negativi i tamponi dei compagni di classe dello studente del Liceo Fonseca

Sono tutti negativi i risultati dei tamponi effettuato sui contatti diretti dello studente positivo al Covid che frequenta il Liceo Fonseca del centro storico di Napoli. I tamponi sono stati effettuati sui docenti e sui compagni di classe del ragazzo contagiato dal Covid-19. Al momento, la sede centrale della scuola, in via Benedetto Croce, è chiusa per consentire le operazioni di sanificazione.

