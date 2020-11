Covid a Napoli, aprono domani le due tende dell'Esercito per i tamponi

Verranno aperte domani le due tende dell'esercito nella sede dell'Asl Napoli 1 al Frullone, che saranno dedicata ai tamponi per i lavoratori delle forze dell'ordine. Le due tende sono state già allestite e saranno operative da domani, per fare un minimo di 300 tamponi al giorno a polizia di Stato, carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco: obiettivo, evitare l'insorgere di focolai in categorie fondamentali in un momento di emergenza nazionale.

Le tende avranno sei medici e infermieri militari che eseguiranno i tamponi. Le due tende saranno attive per un minimo di due mesi e la loro permanenza potrà poi essere prolungata. Tende dell'esercito per i tamponi sono già attive presso le Asl di Avellino e Caserta e in tutto saranno 19 quelle che verranno attivate in Campania. Nel giro di una settimana verranno infatti montate e attivate tende per i tamponi a Benevento, ad Aversa e Teano in provincia di Caserta, tre postazioni in Provincia di Salerno, 4 nell'area di pertinenza dell'Asl Napoli 3 a Nola, Palma Campania, Volla e Marigliano.

