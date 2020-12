Covid a Napoli, si liberano posti letto al Cotugno: niente ressa in pronto soccorso

È in costante discesa il tasso di occupazione dei posti letto Covid in Campania, regione che detiene il più basso livello di ospedalizzazione in Italia. Ciò sebbene la massa delle persone attualmente positive al Coronavirus sia la più alta del paese (84.697) dopo il Veneto che ci ha prima raggiunti, e poi superati nell'ultima settimana sfiorando i 95mila casi. In totale attualmente in Campania sono 120 i malati in condizioni critiche ricoverati in rianimazione, circa 60 in meno dei 180 che si contavano 10 o 15 giorni fa.

In discesa anche la quota di malati ospitati nei reparti di sub intensiva e ordinari di Medicina e di Malattie infettiva (1.621) numeri raggiunti ieri con un malato in meno in rianimazione e 35 in sottrazione dagli altri reparti. Il termometro del miglioramento è rappresentato dal Cotugno, principale hub di riferimento monospecialistico per le malattie infettive. Qui sono 16 i pazienti in terapia intensiva su 30 posti complessivi che una decina di giorni fa erano tutti occupati. Certo, c'è da considerare alcuni decessi ma l'afflusso e la frequenza di nuovi arrivi ha frenato in maniera abbastanza netta nell'ultima settimana. Diversa la situazione delle 56 unità di sub intensiva che viaggiano ancora completamente sature. Circa una quindicina, infine, i posti di degenza che si sono liberati nelle varie unità e padiglioni per un totale di 190 posti letto occupati sui 204 attivi. Va meglio da alcuni giorni anche al Policlinico: la terapia intensiva (edificio 6 e 8) guidata da Giuseppe Servillo, dopo un mese di pienone, per la prima volta può contare su alcuni posti liberi, in particolare 5 su 20. Lo stesso vale anche per l'unità di Terapia sub intensiva (edificio 5) che su 5 posti attivi ne ha 3 occupati e 2 liberi.

A Malattie infettive (edificio 18) al quarto e quinto piano nell'unità diretta da Ivan Gentile dei 30 posti attivi, 26 sono occupati e 4 liberi. Passiamo in rassegna l'unità di Medicina (sempre edificio 18, al primo piano): qui il reparto diretto dal professor Cittadini conta su 14 posti attivi, tre liberi. Ne risulta libero uno in più nell'altra Medicina Covid gemella, ubicata all'edificio 12, al quarto piano e con al timone il professor Abete. Infine abbiamo i centri di riferimento della Ginecologia Covid (Edificio 9) e la Pediatria all'edificio 11. La prima ha 12 posti occupati su 30. Il reparto per i piccoli, che trova posto al secondo piano dell'edificio 11, conta due posti liberi su 8 posti disponibili. L'altro policlinico, dell'Università Vanvitelli, su 66 posti letto attivati ne vede occupati una quarantina e dei 16 nuovi allestiti a metà dicembre all'edificio 17 (andati ad aggiungersi ai 50 dell'edificio 3) ne ha occupati finora solo 6. In discesa la curva dei ricoveri anche nei circa 200 posti attivi al Cardarelli che, ormai, ha spazio sia nelle unità ordinarie sia in quelle intensive mentre la tende allestita sul retro del pronto soccorso resta del tutto inutilizzata. Uno scenario di frenata che si riflette anche sui numeri della Asl Napoli 1: da un paio di giorni sono stati ridotti i posti letto in rianimazione dell'Ospedale del Mare con pochi pazienti ormai presenti sebbene nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo accesso: in totale i posti occupati sono 8 sui 36 attivi.

È al contrario ancora piena l'unità di 8 posti di sub intensiva ospitata nella ex day surgery del presidio di Napoli est e così per l'unità medica con il tutto esaurito dei 39 posti disponibili. Al Loreto invece scendono a 35 su 50 i posti occupati nelle unità di Medicina e, al 50 per cento, l'occupazione dei 20 di sub intensiva. C'è infine il Covid center del San Giovanni Bosco dove sono presenti in totale 47 pazienti su 75 (29 in Medicina, 6 in ortopedia che è tutta piena, 6 su 15 in Chirurgia3 su 8 in Cardiologia e 3 su 4 in terapia coronarica).

