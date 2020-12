Covid, paure e sogni dei bambini napoletani: «Un supereroe ci salverà dal mostro»

«Un giorno non molto lontano sono sicura che arriverà un supereroe che con un potere magico creerà una pozione e sconfiggerà il re cattivo togliendogli il potere di ammalarci e così saremo di nuovo liberi»: Ilary si consola della clausura alla quale è costretta e lo racconta in uno dei temi che hanno fornito il materiale per l’antologia «Bambini in pausa» che tra breve arriverà anche in libreria. Ilary è una delle bimbe che frequenta l’Associazione «Figli in Famiglia Onlus» di San Giovanni a Teduccio, dove si organizzano doposcuola, corsi di recitazione e di teatro, palestra, artigianato, cucina, danza, ballo e falegnameria per i bambini del quartiere. Molti hanno famiglie che in queste settimane stanno combattendo contro la perdita di un lavoro precario, la cassa integrazione, lo spettro della fame. L’associazione, che pure vive momenti difficili, ha però deciso di reagire e per questo ha dato alle stampe un libro capace di dare voce ai più piccoli e contemporaneamente aiutare a raccogliere fondi: un modo per sostenere le attività in questo momento buio.

Le emozioni dei bambini, trasferite sul foglio bianco, raccontano paure, disagi, ma anche tanta speranza. Ilary immagina il virus come «Un piccolo re cattivo che tutti cercano di sconfiggere, ma non ci riescono perché è piccolo, ma molto astuto». Sofia ne è certa: «Un giorno finirà tutto questo così potremo festeggiare i compleanni». E Cristian nella sua favola immagina il virus come un mostro cattivo che riesce a uccidere indisturbato infilandosi nel corpo delle persone. «I signori medicinali – scrive – cercavano di trovarlo e di sconfiggerlo, ma nessuno ci riuscì. Poi dopo tanto tempo arrivò un super eroe, il grande Super Vaccino che con la sua lampada magica illuminò il mondo». Giulia trasforma invece il virus in uno spirito. Contro di lui si batte Felice, uno spiritello che ama fare scherzi e stare con gli amici. Quando scopre il nemico, lo racconta ai suoi amici che non sapendo come difendersi si barricano in casa. «Nessuno sapeva niente di nessuno, non c’erano canti, balli o spiribimbi che chiassavano nelle piazze. Il Covid ormai aveva raggiunto il suo scopo: spegnendo la felicità nei cuori avrebbe seminato paura e isolamento».

Felice, però, non si arrende e organizza un canale Tv per comunicare e così finalmente gli spiritelli si organizzano e progettano un tranello invitando Covid in piazza e inondandolo con un a pozione magica. La pandemia, vista dai bambini, diventa una favola nella quale trionfa il bene, ma i racconti trasudano angoscia. E infatti, come spiega la responsabile dell’associazione, Carmela Manco: «I piccoli sono costretti a stare a casa e la didattica a distanza ha appesantito la sofferenza. Noi abbiamo cercato di procurare computer e telefonini coinvolgendo anche molte persone. Ma i bimbi hanno perso il riferimento della maestra. Hanno paura. Solitamente quando arrivo mi vengono incontro ridono, fanno confusione. Ieri non sono usciti nemmeno sull’uscio. Mi hanno detto: non usciamo, c’è il Covid». Per alleviare l’ansia, gli operatori dell’associazione hanno deciso di ricorrere alla scrittura. «Abbiamo cominciato a inventare favole e la cosa ci è cresciuta tra le mani. Adesso per i ragazzini vedere il proprio nome scritto su di un libro, è una grande gioia».

I materiali forniti sono stati rielaborati da diciotto autori. Il volume è curato da Marco Peluso e Monia Rota che si alternano nei racconti con Maria Masella, Laura Scaramozzino, Monica Gentile, Serena Pisaneschi, Claudio Santoro, Mara Fortuna, Floriana Naso, Mario Emanuele Fevola, Maria Concetta Di Stefano, Giovanna Esposito, Claudia Moschetti, Erna Corsi, Andrea Cinalli, Paola Giannò, Elisabetta Carraro. L’editore è Meligrana e la prefazione è di Francesco Costa. Dal 20 dicembre il libro si potrà acquistare on line e in libreria aiutando così i più piccoli a uscire dall’incubo.



