Covid a Napoli, 605 nuovi positivi e tre morti in tre giorni

Sono 3.903 i casi di coronavirus registrati a Napoli dall'inizio dell'emergenza, 605 i casi in più registrati negli ultimi tre giorni per una media di circa 201 nuovi casi al giorno. Il dato è contenuto nell'aggiornamento bisettimanale diffuso dal Comune di Napoli sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro. Rispetto a martedì 29 settembre, giorno dell'ultimo bollettino, si registrano a Napoli tre nuovi decessi (il totale dei deceduti dall'inizio dell'emergenza è 156) e 114 guariti in più (il totale dei guariti è 1.370). Sono 2.377 (+534 rispetto a martedì) i residenti a Napoli attualmente positivi al Covid-19, di questi 2.269 (+517) sono in isolamento domiciliare e 108 (+17) i ricoverati in ospedale, dei quali 7 (-2) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.



Sono complessivamente 3.903 i casi di coronavirus registrati nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Il Comune di Napoli fa sapere che il prossimo bollettino sarà diffuso lunedì 5 ottobre: dalla prossima settimana infatti saranno intensificati gli aggiornamenti con la pubblicazione di 3 bollettini a settimana il lunedì, mercoledì e venerdì.