Covid a Napoli, richieste record di vaccini: «Solo 11 dosi a farmacia, così la ressa è assicurata»

Le prime confezioni di vaccino sono state consegnate ieri pomeriggio alle farmacie che fanno riferimento alla Asl Napoli 1. Da oggi dovrebbe iniziare il rifornimento anche per quelle di Napoli 2 Nord e 3 Sud. Undici dosi ciascuna, non una di più, almeno per il momento: «Aspettiamo una seconda tranche - commenta Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine di categoria - se così sarà in totale si arriverà, forse, a ventidue: una cifra che definire ridicola è poco». La circolare nazionale lo diceva con chiarezza: dal primo novembre - data poi slittata al 4 e al 5 - su diciotto milioni di dosi distribuite su tutto il territorio nazionale, la quota dell'1,5 per cento andrà alle farmacie che potranno venderle in maniera autonoma. Vale a dire 27mila vaccini da dividere per circa 1600 farmacie. Una decisione presa a beneficio dei cittadini ovviamente, ma anche con l'obiettivo di ridurre il gran numero di richieste che grava sulle scrivanie dei medici di base: «E invece si è riusciti solo a rovinare il rapporto di fiducia che c'è tra i cittadini e il farmacista - aggiunge il presidente - Le nostre campagne pro vaccino vanno avanti da mesi e ora che sarebbe giunto il momento di procedere, non abbiamo le dosi. È chiaro che così perdiamo stima e credibilità».

Il problema da risolvere adesso è anche un altro: «Quale criterio adotteremo per la distribuzione? - si domanda Santagada - ogni farmacia disporrà solo di undici dosi, a chi le diamo? Le richieste sono già tante, davvero non so come si farà. Sarà una battaglia: alla fine l'avrà vinta chi arriva prima degli altri, ma francamente mi sembra roba da terzo mondo». Intanto, di vaccini non ce n'è. Anche i medici di base continuano a riceverne col contagocce e - in alcuni distretti - pure le categorie a rischio che avrebbero dovuto già sottoporsi al trattamento antinfluenzale, sono ancora in attesa della chiamata del medico di famiglia. Senza contare che persistono le perplessità circa le modalità di distribuzione. Secondo i medici di famiglia ci sarebbero distretti riforniti meglio di altri che, invece, sarebbero costretti a grattare il fondo del barile delle scorte.

«A questo punto - aggiunge il presidente Santagada - chediamo uno sforzo in più alla Regione: è necessario incrementare il numero di dosi destinate alle farmacie, siamo in tempo: fino alla metà di novembre sarà ancora possibile vaccinarsi. In un momento grave come questo non possiamo lasciare i cittadini senza la necessaria copertura contro l'influenza». È vero che la Campania ha iniziato molto presto la campagna per la vaccinazione, ma è altrettanto vero che la prima tranche di vaccini, circa 400mila dosi, è finita quasi subito. È chiaro che il Covid ha visto aumentare fortemente la richiesta da parte di pazienti over 65, o inclusi in categorie lavorative a rischio, ma sono tanti anche quelli che non fanno parte delle cosiddette fasce protette e che richiedono il farmaco. In ogni caso - come dice lo stesso Santagada - il tempo c'è: se non si tratta di soggetti ad alto rischio il momento più giusto sarebbe intorno alla metà di novembre, la copertura è necessaria per i mesi di dicembre e gennaio quando - come al solito - si prevede il picco della malattia.

Qualcuno ha avanzato una prenotazione, altri contano sul buon rapporto con il farmacista di fiducia, in tanti invece non escludono l'ipotesi di rinunciare alla vaccinazione: «Si è creata la stessa situazione che abbiamo vissuto lo scorso marzo solo che al posto dei vaccini ci chiedevano le mascherine. - conclude il presidente dell'Ordine - Un vero e proprio assalto, ricordo giorni drammatici: è molto difficile mandare indietro decine di persone che si rivolgono a noi con la speranza di essere aiutati a proteggere la loro salute».

