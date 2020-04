Coronavirus a Napoli, una cabina per effettuare i test: l'idea coreana esportata al Cotugno

Tamponi in tutti i casi sospetti, analisi sierologiche a tappeto nelle categorie a rischio ed esposte al pubblico, somministrazioni di kit rapidi per il rilievo di anticorpi in tutti gli ingressi degli ospedali di pazienti affetti da patologie ordinarie, sorveglianza epidemiologica nelle comunità e nei luoghi di cura: sono queste alcune delle misure che la Regione sta per mettere in campo per governare la fase 2, quella dopo il lungo lockdown. A fare da apripista, per eseguire tamponi sprint, è ancora una volta il Cotugno: qui, all'ingresso, nei pressi di una delle tende, entro la prossima settimana sarà montata la prima cabina per tamponi della Campania. Una struttura chiusa, del tutto simile a quelle che abbiamo già visto all'opera in Corea del Sud, frutto di una donazione dei Rotary. Un modello innovativo per eseguire esami di positività al Coronavirus in cui un operatore sanitario, utilizzando solo le braccia (estroflesse all'esterno ma protette da apposite guaine simili a lunghi guanti) da dietro ad un vetro esegue il prelievo nasofaringeo su richiesta o su prenotazione ma senza alcun contatto con il potenziale contagiato. Un sistema che presenta il duplice vantaggio di proteggere perfettamente l'operatore e di risparmiare sull'uso delle tute e dei dispositivi di protezione con l'unica necessità di sostituire o sanificare i guanti ad ogni intervento.



«Ogni cabina potrebbe essere facilmente montata su ruote e trainata, come un rimorchio, da camper attrezzati per presidiare zone rosse o giungere nei pressi del domicilio di chi è isolato in quarantena e in attesa di tampone», avverteche ha già presentato un'idea-progetto rispondendo alla sollecitazione formulata dell'Unità di crisi verso soggetti pubblici e privati.

Cabine mobili che troverebbero ideale collocazione dinanzi alle strutture sanitarie, ospedali, distretti ma anche in piazze, porti, aeroporti, stazioni, supermercati e ulteriori centri dedicati. Qui un solo operatore sanitario potrebbe effettuare in un solo giorno centinaia di prelievi con un basso costo fisso se non quello dei reagenti, impegnando ciascun utente per soli 5 minuti. La risposta andrebbe trasmessa su mail o su App del telefono.



Un'alternativa all'estrazione classica (amplificazione genica dell'intero Rna virale) è poi la lettura di solo alcune sequenze geniche del microbo. La risposta, con questa tecnologia, avviene in poco più di mezz'ora. Un sistema rapido già sviluppato da alcune aziende bio tech italiane con laboratori all'estero e all'attenzione della Regione. I cittadini potrebbero sottoporsi al test anche su base volontaria considerando che un paese come appunto la Corea effettua circa 20 mila test al giorno. Il limite attuale al numero di tamponi eseguibili ogni giorni da laboratori pubblici e privati accreditati (è in corso la nuova manifestazione di interesse che ha abbassato a 200 la soglia minima da garantire) resta quello dei reagenti difficile da reperire in un mercato in cui la domanda è in continua crescita in tutto il mondo. Alla struttura mobile potrebbero comunque arrivare i dati dalle celle telefoniche del soggetto positivo, consentendo di ricostruire al computer i contatti e gli spostamenti tramite un'App scaricabile sullo smartphone. Tracciare le aree che i potenziali trasmettitori della malattia hanno frequentato (ristoranti, teatri, cinema, luoghi pubblici) permetterebbe dunque di intervenire con sanificazioni e ulteriori screening mirati.

In questo scenario chi ha bisogno di cure mediche verrebbe ospedalizzato in luoghi di cura a complessità crescente, chi invece è in buona salute messo in isolamento fiduciario a casa propria (ove ne esitano le condizioni abitative) ovvero in strutture dedicate. Sullo sfondo restano le incognite di un virus le cui strategie di diffusioni sono ancora ignote. Al netto dei pasticci che si continuano a registrare negli ospedali, nelle Rsa e nei luoghi familiari di quarantena, è certo che viene trasmesso anche dagli asintomatici che possono risultare negativi anche a più tamponi e al dosaggio degli anticorpi per poi manifestarsi a distanza di giorni o anche settimane.

