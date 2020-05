«Io, ostetrica pronta all'emergenza: così sono stata devastata dal Covid»

Gran parte della sua vita l'ha trascorsa in prima linea a fronteggiare emergenze, a gestire parti difficili e tutte le complicanze che possono mettere a rischio una gravidanza, anche quella più facile che c'è. Per questo, l'ostetrica napoletana che è stata contagiata dal Coronavirus, e ora è ricoverata all'ospedale Cotugno, era convinta «di saper gestire l'ansia e le angosce legate a situazioni imprevedibili». «Il nostro lavoro ci abitua all'urgenza ma stavolta, devo ammetterlo, sono crollata psicologicamente - confessa la 50enne napoletana - non mi sono mai sentita così disarmata perché questo virus destabilizza il fisico e la mente. Ti rende fragile e impotente». Dopo i primi sintomi, registrati poco più di 20 giorni fa, e una terapia domiciliare, la professionista è stata soccorsa dal 118 e ricoverata nel presidio dove, per il momento, non ha avuto necessità di ventilazione. «Il Covid ha la capacità di farti sentire un giorno un leone e quello dopo, una larva» spiega l'ostetrica, che per fortuna non ha perso lo spirito positivo con cui affronta da sempre le difficoltà, convinta di «vincere anche questa battaglia».



«Ricordo esattamente quando mi sono insospettita. Ero rincasata dopo un turno di lavoro che mi era pesato più del solito, una stanchezza che raramente avevo avvertito», racconta Valeria che si fa chiamare con un nome di fantasia per tutelare prima di tutto i figli «che non sanno la verità». «Ero eccessivamente stanca e avevo decimi di febbre ma, soprattutto, nel giro di poche ore, mi sentivo dolorante in ogni parte del corpo: qualcosa decisamente non quadrava» continua l'ostetrica che lavora in una struttura ospedaliera a Napoli. «I sintomi erano diventati talmente forti nell'arco di una serata, che ho immediatamente attivato le procedure per il tampone - aggiunge Valeria - e dopo 2 giorni in cui non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi hanno comunicato la mia positività». A quel punto, la donna si è sentita crollare il mondo addosso. «, quando mi hanno portato via con l'ambulanza» confida l'ostetrica che ricorda di «aver usato sempre le protezioni» con l'appunto, però, «che in alcune situazioni sarebbe stata necessaria una dotazione maggiore rispetto alle mascherine chirurgiche utilizzate». «Facciamo un lavoro che non può mai considerarsi a zero rischi - conclude Valeria - d'altronde la prima domanda che ci fanno le partorienti è sempre la stessa: siamo al sicuro?».Fino ad oggi, i dati ufficiali raccolti dalla Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica denunciano che «questa categoria, insieme a quella infermieristica - spiega la presidente Maria Vicario - è la più colpita dai contagi per Coronavirus con una percentuale di 43,2% sui 16mila sanitari infettati dall'inizio dell'epidemia». A questi dati si aggiungono due decessi di ostetriche colpite dal Coronavirus, tra cui una 47enne di Pompei. «Le ostetriche continuano a garantire quotidianamente prevenzione, cura e assistenza con un rischio di contagio più alto perché, nonostante il distanziamento e le protezioni, c'è comunque un maggiore contatto» aggiunge Vicario. Nonostante i rischi, la Federazione punta il dito sulla discriminazione nei decreti, non ultimo il Cura Italia. «Nel decreto che contempla il bonus baby-sitter e il fondo di solidarietà per le professioni sanitarie, non ci sono le ostetriche» conclude la presidente Vicario che ha protestato con una nota indirizzata agli enti parte dell'Unità di crisi nazionale per l'emergenza Covid.