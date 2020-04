Coronavirus a Napoli, parcheggiatore abusivo al lavoro: multa e ordine di allontanamento

Ieri mattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Maddalena una persona che stava svolgendo l’illecita attività di parcheggiatore abusivo.

P.D.D., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato ai sensi dell’art.7 co.15bis del Codice della Strada e contestualmente gli è stato notificato l’ordine di allontanamento. Inoltre, è stato sanzionato perché inottemperante alla normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19.

