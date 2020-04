Coronavirus a Napoli, vietati casatielli e pastiere: chiuse due pasticcerie fuorilegge

Vigili in azione per scovare pasticcerie e panetterie fuorilegge: scatta la controffensiva per pastiere e casatielli “vietati” e arrivano le prime multe da 400 euro e, soprattutto, le prime chiusure forzate. Ieri mattina è stato imposto il blocco della vendita per due giorni a una pasticceria del Vomero e a una panetteria del Rione Alto mentre per altri due locali è scattata solo la sanzione. Oggi i controlli andranno avanti a tappeto sull’intero territorio cittadino e si allargheranno anche ai laboratori che lavorano “in segreto” promettendo consegne a domicilio.

L’ordinanza del governatore De Luca è serrata: non si possono preparare né commercializzare prodotti di pasticceria ed è vietata la vendita di prodotti al taglio, bisogna necessariamente adeguarsi.



L’operazione di controllo sul territorio, per cercare di arginare il fenomeno della vendita di prodotti di pasticceria, è stata condotta dalle unità operative Fuorigrotta e Vomero rette, rispettivamente dai capitani Ciro Guadagnino e Gaetano Frattini. Le strutture hanno lavorato in coordinamento per ottimizzare le risorse dato lo scarso numero di uomini a disposizione in concomitanza con il giorno festivo.

A via Pigna l’auto della polizia municipale è stata attratta dalle persone che entravano e uscivano da una panetteria portando fra le mani guantiere da pasticceria e non buste con il pane.

In quel locale la polizia municipale aveva già effettuato un controllo qualche giorno fa ed aveva trovato tutto in regola: si vendeva regolarmente il pane e i prodotti da forno erano correttamente messi in vendita in confezioni chiuse da asporto. Anche le pizzette e i piccoli casatielli erano imbustati, nel rispetto delle norme, e quindi potevano essere liberamente venduti.

Ieri mattina, invece, quello stesso locale aveva avuto una svolta: non più pane e prodotti in busta ma vetrine di pasticceria allestite di tutto punto con tante leccornie in vendita, tutte realizzate in laboratori che non avrebbero potuto operare; ovviamente in cima ai prodotti anche le pastiere.



Gli agenti si sono fermati e hanno chiesto ragione di quell’esposizione “vietata”, hanno ricordato al titolare della panetteria quel che avevano già detto qualche giorno fa, cioè che le norme vanno rispettate, soprattutto in questi giorni di delicata battaglia contro il virus , poi hanno consegnato una contravvenzione da 400 euro, così come previsto dall’ordinanza, e un provvedimento di chiusura totale dell’esercizio commerciale per due giorni.

I controlli sono andati avanti per l’intera mattinata di ieri e la maggior parte dei negozianti s’è fatta trovare in regola dalla polizia municipale. Poi, raggiunto il Rione Alto, una pattuglia si è imbattuta in un negozio che avrebbe dovuto vendere pasta fresca ma non aveva resistito alla tentazione di mettere in vendita anche casatielli e pizze di scarole “al taglio”, operazione attualmente non consentita.

Anche in questo caso c’è stata la richiesta di documentazione, la verifica su altri controlli effettuati in passato e la decisione. Anche per questo esercizio è scattato un provvedimento di chiusura per due giorni assieme alla contravvenzione da 400 euro.

In altri due casi, uno al Rione Alto e un altro al Vomero, la polizia municipale ha intercettato panifici che vendevano prodotti al taglio. In entrambi i casi si trattava del primo controllo ed è arrivata solo la pesante sanzione economica senza il dispositivo di chiusura del negozio.

A partire da stamattina scatterà la seconda fase, quella dei controlli a tappeto che non riguarderanno solo gli esercizi commerciali ma anche i laboratori. La polizia municipale ha, infatti, intercettato offerte online con le quali viene proposta la consegna a domicilio di dolci pasquali e pastiere. Si partirà proprio seguendo le tracce “telematiche” per raggiungere i laboratori di produzione e imporre la chiusura nel rispetto dell’ordinanza.

