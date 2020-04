Coronavirus a Napoli: pastiere, tortani e casatielli vietati anche online

Contrordine: niente pastiere, tortani e casatielli a Pasqua. La vendita di questi prodotti è assolutamente vietata, anche con modalità online. Il divieto - come precisa anche una circolare attuativa delle disposizioni emanate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca firmata dal comandante della polizia municipale, Ciro Esposito - rientra nelle interpretazioni attuative delle misure di contenimento della diffusione del Covid 19: In ottemperanza all'ordinanza adottata il 28 marzo dal governatore «sono sospese ulteriormente le attività e i servizi di ristorazione tra cui pub, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie anche con riferimento alla consegna a domicilio».



«I panifici - prosegue la circolare - possono rivendere oltre al pane e ai prodotti da forno anche gli sfarinati. I relativi prodotti devono essere opportunamente imbustati, confezionati ed etichettati e comunque tali esercizi non possono in alcun modo effettuare la vendita per il consumo sul posto». Dunque, niente ordinativi online e tanto meno consegne domiciliari tramite corrieri.