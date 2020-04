Coronavirus a Napoli, piovono calcinacci sui clienti in fila al supermercato

Fare la spesa al tempo del coronavirus può essere pericoloso. Si rischia addirittura di finire sotto una violenta pioggia di calcinacci. Attimi di paura e tragedia sfiorata, questa mattina, a via Giulio Cesare nel quartiere flegreo di Fuorigrotta. Un centinaia di persone erano in fila, rispettando la distanza sociale come previsto nel periodo di emergenza sanitaria, all’ingresso del supermercato discount MD quando una cascata di frammenti di cemento che si è staccato dal cornicione del palazzo di otto piani è precipitata addosso alle persone che per fortuna, ha solamente sfiorato e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono prontamente intervenuti, allertati da una chiamata al numero 115, i vigili del fuoco del vicino distaccamento della Mostra che con l’ausilio dell’autoscala hanno provveduto allo spicconamento dell’intonaco scrostato sulle parti interessate e messe in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della protezione civile e della Napoli Servizi che hanno provveduto a recintare con la rete arancione tutta l’area interessata alla caduta al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

La fila dei clienti, dopo tanta paura, si è poi ricostruita sul lato del fabbricato in piazza San Vitale.

