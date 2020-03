Coronavirus, a Pozzuoli festa trash in strada nel giorno del picco di contagi

Adulti e adolescenti ballano e cantano in strada nel giorno dell’impennata dei contagi da Coronavirus a Pozzuoli: cinque casi in meno di 24 ore. È la domenica trash andata in scena tra i palazzi popolari dei «marocchini», nella zona di via Napoli. Qui, nel pomeriggio, numerosi residenti si sono riversati nel rione cantando e ballando a ritmo di musica. La festa è stata ripresa dai partecipanti e postata in diretta su Facebook mentre i video in queste ore stanno circolato nelle chat di WhatsApp. All’arrivo dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli e dei poliziotti del locale Commissariato i partecipanti alla festa si sono dileguati.



