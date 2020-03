Coronavirus a Napoli, due bergamaschi aggirano i divieti e sbarcano a Procida

Due turisti bergamaschi sono sbarcati stamani a Procida nonostante il divieto disposto dal decreto del Consiglio dei Ministri; una volta arrivati sull'isola i due sono stati notati e poi controllati dai vigili urbani che, accertata la loro provenienza, li hanno subito fatti reimbarcare con il primo aliscafo utile per Napoli. Dopo questo episodio il sindaco Dino Ambrosino ha annunciato di voler richiedere al Prefetto ed al presidente della Regione Vincenzo De Luca, di incaricare le compagnie di navigazione di verificare i documenti di identità di tutti i passeggeri in procinto di partire per le isole. I due cittadini lombardi erano stati trovati negativi ai controlli sanitari al Molo Beverello. © RIPRODUZIONE RISERVATA