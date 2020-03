Coronavirus a Napoli, riapre il pronto soccorso del Cardarelli: «Grazie a medici e sanitari»

È tornato pienamente attivo il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Le operazioni di sanificazione dei locali del pronto soccorso e dell'Obi (osservazione breve), effettuate dalla Asl Napoli 1 centro, si sono rese necessarie perché il primario del reparto è risultata positiva al coronavirus. Il pronto soccorso, che ha sospeso le attività nella serata di ieri, è tornato del tutto in funzione già dalle prime ore del mattino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nella serata di ieri abbiamo dovuto affrontare un problema serio, ma al quale abbiamo reagito con tempestività», spiega Giuseppe Longo, direttore generale dell'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli. «Il nostro primario di pronto soccorso - continua - è risultata positiva al Covid-19 e questo ha imposto la bonifica dei luoghi del pronto soccorso e l'attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Grazie all'impegno di tutto il personale del Cardarelli e alla celerità del dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro, da stamani il pronto soccorso è vivamente in funzione».«La situazione è seria - dice Longo - e per questo va affrontata con responsabilità da ciascuno». «Ai medici, agli infermieri, operatori sociosanitari e più in generale a tutto il personale del Cardarelli - aggiunge - voglio dire grazie per come l'ospedale sta reagendo all'onda d'urto di questi giorni». «Abbiamo grandi professionalità - conclude - e questa crisi ci sta dando occasione di mostrare ancora una volta quante e quali professionalità abbiamo da mettere in campo».