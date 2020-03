Coronavirus a Napoli, le voci dei rider: «Vi portiamo la spesa a casa ma non trattateci da untori»

«Sai cos'è che mi da più fastidio? L'espressione schifata con la quale aprono la porta. Come se vedessero un lebbroso, un appestato. Fanno un gesto per dire stammi lontano e non salutano nemmeno quando me ne vado».

Mauro è un ragazzo della spesa, uno di quelli che in questi giorni corre come un matto avanti e indietro dai supermercati alle nostre case, per consentirci di restare nel nostro guscio senza affrontare la ressa del negozio. Mauro in realtà non si chiama Mauro, solleva la mascherina e accetta di parlare «solo se non dici come mi chiamo e per quel supermercato lavoro. Vabbé, che lavoro per un supermercato lo puoi dire».



. La necessità di restare in casa e la paura di trovarsi in coda con centinaia di altre persone hanno fatto decollare questa modalità di approvvigionamento che fino all'inizio del contagio era ristretta a numeri bassissimi. Così s'è creato d'improvviso un nuovo mercato digitale che sta facendo decollare le vendite e sta generando nuovi posti di lavoro: «Ci pagano una miseria. Io prendo 30 euro al giorno dalle 8 alle 20. Mi avevano detto che avrei arrotondato con le mance, ma quelle non arrivano praticamente mai».

Mauro adesso è arrabbiato. Snocciola i nomi delle strade più ricche di Napoli e per ognuna ricorda di non aver mai avuto un solo euro di mancia, poi spiega il perché: «Generalmente annunciamo il nostro arrivo con una telefonata, nei condomini dove c'è un custode è lui stesso ad avvisare le persone. Arriviamo al pianerottolo e inizia il tormento».

Il ragazzo sembra nervoso, anzi è nervoso perché ha fretta di andare alla prossima consegna, chiede di accelerare, spiega rapidamente cosa significa tormento nel suo caso: «Aprono persone impaurite che ti guardano come se fossi un essere ripugnante. Non vogliono avvicinarsi, dicono di lasciare le buste da qualche parte e aspettano che ci allontaniamo per andarle a prendere. Hanno paura di essere contagiati ma alla fine siamo noi ad avere più paura: incrociamo centinaia di persone ogni giorno, gente che sta in casa e potrebbe anche essere ammalata ma noi non lo sappiamo. Però siamo noi quelli da evitare. Assurdo».

E proprio la voglia di tenere lontani quei ragazzi ha completamente cancellato il concetto di mancia: «Macché, non ci pensano nemmeno. L'idea di avere un contatto con noi li terrorizza. Non capiscono che senza di noi dovrebbero scendere da soli e affrontare in prima persona quel mondo che fa loro tanta paura e che noi gli consentiamo di non incontrare».



Mauro è appena entrato nel mondo delle consegne, coinvolto dall'improvvisa necessità legata alle vendite online. Fa il furbo per guadagnarsi la simpatia e dice «voglio perderlo presto questo lavoro perché significherà che la paura è passata e la vita è tornata alla normalità», però dopo qualche minuto spiega che «questi soldi per me sono importanti. Anche io vorrei restarmene a casa, lontano dal contagio, ma guadagnare questo denaro per me è necessario».

Per evitare problemi tra clienti e fattorini che consegnano la merce, ogni struttura ha dato norme precise di comportamento, la maggior parte dei grandi distributori chiede ai fattorini di restare distanti dalla porta di casa del cliente e di lasciare le buste sul pianerottolo, evitando contatti fisici. Sono state anche cancellate le procedure di firma di ricevute per evitare contatti non graditi.

In tema di spesa, ieri qualche buontempone s'è divertito a clonare un'ordinanza del comune di Angri che ha stabilito una turnazione alfabetica per fare la spesa: a seconda dell'iniziale del cognome, ad Angri, un cittadino può fare la spesa solo in un determinato giorno della settimana.

In cima a quel documento qualcuno ha scritto Comune di Napoli e ha lanciato la bufala via web: operazione pericolosa perché in giorni di paura e di tensione come quelli che viviamo, scatenare per scherzo una nuova corsa alla spesa è roba da imbecilli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA