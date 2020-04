Coronavirus a Napoli, rinviata al 2021 la 24esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo

Rinviata al prossimo anno la 24esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la Bmt. Con una lettera dell'amministratore Angioletto de Negri, Progecta srl ha ufficializzato la decisione, conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso che in Italia e all'estero ha già costretto al rinvio e poi alla cancellazione per quest'anno di quasi tutti i maggiori appuntamenti fieristici nazionali ed internazionali. Bmt ritornerà il prossimo anno alla Mostra d'Oltremare di Napoli da venerdì 19 a domenica 21 marzo. «Quest'anno niente fiere - ha detto de Negri - tutte le organizzazioni fieristiche nazionali ed internazionali sono state costrette ad annullare le manifestazioni del 2020». «Ripartiremo quando potremo ritornare a lavorare a pieno ritmo nelle nostre aziende - ha affermato - torneremo in pista e ci presenteremo più forti di prima al nuovo mercato con cui dovremo confrontarci nel 2021 dopo questa esperienza che ci ha segnato profondamente». «Per quest'anno - ha sottolineato - non ci sono più le condizioni per assicurare agli espositori ed ai partecipanti l'evento di livello che tradizionalmente offre Bmt». «Noi non ci scoraggiamo e guardiamo oltre - ha concluso - Progecta sta preparando una sorpresa che farà seguito al ritorno alla normalità, per incontrare gli imprenditori, ma soprattutto gli amici con i quali stiamo condividendo le difficoltà di questi mesi». Ultimo aggiornamento: 16:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA