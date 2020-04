Coronavirus a Napoli, sabato niente fermate Circum vicino al santuario di Madonna dell'Arco

Stop alle fermate dei treni della Circumvesuviana alle stazioni di Madonna dell'Arco e Sant'Anastasia, nel Napoletano, nella giornata di sabato 11 aprile. A comunicarlo è l'Ente autonomo Volturno che sottolinea come «in accordo con le indicazioni diramate dal presidente della Regione Campania, per evitare possibili assembramenti» il giorno 11 aprile «i treni della linea Sarno non effettueranno fermata e relativo servizio viaggiatori nelle stazioni di Madonna dell'Arco e Sant'Anastasia».

Le due fermate in questione sono poste vicine al santuario della Madonna dell'Arco, ogni anno nei giorni di Pasqua meta di tanti fedeli ma quest'anno - come gli altri luoghi di culto - chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus. Il servizio Circumvesuviana, come gli altri collegamenti su ferro gestiti dall'Eav, resterà inoltre fermo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

