«Coronavirus: a Napoli scuole chiuse fino al primo marzo», ma è una fake news

L’allarme è lanciato sul gruppo whatsapp delle mamme della Ristori, scuola elementare del centro storico di Napoli. Nel messaggio, con allegata fotografia si legge: «Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (compreso asili nido) ed attività lavorative fino al primo marzo 2020 e divieto di mobilità».

Ultimo aggiornamento: 14:14

Ma sulla pagina ufficiale del Comune di Napoli non è menzionata nessuna ordinanza. Ancora una volta, ad opera di ignoti, c'è una, forse per un banale scherzo, forse per riuscire a marinare la scuola. Sulla pagina delle istituzioni cittadine per ora solo le dieci regole di igiene da seguire, ma gli uffici pubblici e le scuole napoletane al momento restano funzionali.