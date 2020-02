Coronavirus a Napoli, sei avvocati contagiati: paura e verifiche in Tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha fatto bene ad insistere tanto, pur di avere quel tampone. Aveva intuito di essere un soggetto a rischio, tanto da poter rappresentare un vettore del corona virus. E ieri notte, quasi in modo beffardo, è arrivata la conferma: sono sei i colleghi del «paziente numero uno» a risultare positivi al corona virus. Sei colleghi di studio e di lavoro del primo paziente infettato di Napoli, che si aggiungono al professionista cinquantenne che si era recato martedì scorso al Cotugno per chiedere un test sulla nuova malattia. Ieri notte, le prime conferme, in uno scenario di contagi destinato a crescere in mondo esponenziale. Come è noto, almeno una ventina di colleghi di lavoro di «paziente uno» si sono recati in questi giorni al Cotugno per ricevere il tampone; ieri sera sette casi (uno non collegato all'avvocato ma transitato per Milano) hanno dato esito positivo ai reagenti somministrati mentre sull'esito di altri due tamponi ci sono dubbi e i test verranno rifatti in nottata.Si tratta di professionisti nel campo giuridico (non necessariamente avvocati), che non presentano sintomi particolarmente gravi. Anzi. Mostrano buone condizioni di salute e hanno offerto ai medici del Cotugno tutte le loro indicazioni in merito a spostamenti e contatti vissuti in questi giorni. Probabile che alcuni dei sei nuovi contagiati si sono recati nel Palazzo di Giustizia di Napoli: hanno frequentato i locali della piazza coperta, le aule di giustizia, gli ascensori; poi c'è chi ha accompagnato i figli a scuola, chi è andato in palestra, chi al supermercato. Il virus si sta espandendo, anche se conviene mantenere la calma. Ribadiamo: i casi non destano preoccupazione, sono entrati in queste ore in auto quarantena nelle rispettive abitazioni. È la logica conseguenza di quanto avvenuto lo scorso mercoledì 26 febbraio, secondo quanto è stato possibile chiarire alla luce della testimonianza fornita al Mattino da «paziente uno».Avvocato cinquantenne, ma con studio a Milano, ha chiesto di essere visitato scoprendo di essere positivo al corona virus. Non è stato facile arrivare a questa acquisizione, secondo quanto raccontato dallo stesso professionista cinquantenne. Ricordate quanto avvenuto tra mercoledì e giovedì? C'è stato una sorta di scontro a colpi di pec e di testimonianze uguali e contrarie, che ha visto contrapposti l'avvocato positivo da un lato e, sull'altro versante, i dirigenti Asl Napoli uno e dello stesso Cotugno.In sintesi, l'avvocato ha denunciato la resistenza riscontrata in alcuni medici del Cotugno nella somministrazione del corona virus; in secondo luogo ha ricordato di aver appreso della sua «positività» al corona virus non in modo ufficiale, ma leggendo i giornali.Quanto a quest'ultimo punto, ieri mattina si è registrata la replica del direttore generale dell'Asl Napoli uno, che ha spiegato: «I protocolli previsti sono stati eseguiti puntualmente e nel rispetto delle linee guida regionali, come risulta da atti formali. Al paziente è stata realizzata un'intervista (da parte del personale della competente Unità Operativa Prevenzione Collettiva) tesa a raccogliere tutti i particolari ancor prima che lo stesso risultasse positivo al test. L'intervista è stata redatta nel pomeriggio del 26 febbraio e la stessa riporta già con dettaglio i particolari degli spostamenti e dei contatti stretti. Alle ore 21,30 del 26 febbraio scorso, a seguito di risultato prima positività comunicato dal Cotugno, l'Asl Napoli 1 Centro ha provveduto a contattare presso la sua abitazione il paziente alle ore 22,15 circa, il quale - a seguito della notizia riferitagli con estrema puntualità - ha anche fornito il cellulare per permettere l'attivazione del necessario programma di sorveglianza attiva». Una precisazione che non convince l'avvocato cinquantenne, che ribadisce un concetto: «Solo ieri sera, intorno alle 19, ho ricevuto la comunicazione formale del mio contagio al corona virus». Confronto a distanza anche con la direzione sanitaria del Cotugno, che - dopo le critiche dell'avvocato sulla resistenza a fare il test - ricorda di aver agito seguendo le linee guida ministeriali, oltre a ribadire l'importanza a questo punto di trovare la giusta serenità per fornire un servizio ai cittadini. Tutto ciò mentre, nella notte, spuntano altri sei contagi nel contatto di paziente uno, di quell'avvocato costretto a far la voce grossa pur di ricevere quel benedetto tampone.