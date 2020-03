Coronavirus a Napoli, tiene la stretta sugli autobus: mezzi semivuoti e addio alle mega resse

Il percorso della linea C12 è quello più amato nelle ultime due settimane, soprattutto dalle persone anziane; il bus parte da Pianura e arriva fino a piazza Vittoria, una passeggiata capace di risollevare il morale in questi giorni di clausura. Gli autisti dell'Anm hanno imparato a riconoscere i viaggiatori senza meta quando salgono a Pianura e, da ieri, li hanno invitati a rinunciare al giro turistico perché ci sono limitazioni al numero di passeggeri a bordo e se una persona usa il bus senza motivo toglie la possibilità di viaggiare a chi ne ha necessità.

A metà mattinata, però, un uomo non ne ha voluto sapere di rinunciare al suo giro. Così l'autista appena ha incrociato una pattuglia della polizia municipale ha chiesto un intervento. All'apertura delle porte l'anziano è sceso spontaneamente ma ha borbottato lungamente contro l'autista: «Che fastidio ti davo se andavo a vedere un po' il mare?».



Da due giorni, per evitare sovraffollamento a bordo dei mezzi pubblici, l'Anm ha deciso di limitare l'accesso: a bordo può esserci solo il 20% del totale dei passeggeri abitualmente consentiti. In media un bus può portare novanta persone sicché s'è deciso, in maniera empirica, di limitare a venti il massimo dei viaggiatori da accogliere contemporaneamente.

Sulle limitazioni ai passeggeri sono chiamati a vigilare gli stessi autisti i quali, alla vigilia, hanno esposto tutti i loro dubbi sulla questione: con quale autorità avrebbero potuto evitare alle persone in eccesso di salire a bordo?

I sindacati hanno chiesto la presenza a bordo delle forze dell'ordine le quali, però, in questi giorni sono impegnate in centinaia di altre attività; qualcuno ha proposto di utilizzare i controllori per vigilare sul numero di passeggeri, ma quel personale comunque non avrebbe autorità sufficiente, e poi sarebbe costretto a stare in mezzo alle persone rischiando il contagio, mentre gli autisti sono tutelati con una separazione ampia che li tiene lontani dai viaggiatori.

Alla fine una soluzione l'hanno trovata gli stessi autisti che hanno tenuto d'occhio il numero dei passeggeri e, quando ritenevano di aver raggiunto il tetto massimo, hanno tirato dritto alle fermate anche se c'era qualcuno ad aspettare: «Quello è il momento più difficile - ha spiegato l'autista della linea C12 - perché le persone in questi giorni sono preoccupate di restare alle fermate e aspettano il bus con ansia, con angoscia. Passare davanti a loro e tirare dritto è stato bruttissimo... anche vedere dallo specchietto che si arrabbiavano e mi mandavano a quel paese è stato brutto. Ma era l'unica soluzione».



Ieri, nella prima giornata feriale d'esordio del provvedimento di limitazione, c'è stata maggiore tolleranza sulla presenza a bordo. Agli autisti è stato spiegato che, con una distanza adeguata fra passeggeri, avrebbero potuto andare avanti senza rifiutare nessuno.

A dire la verità non si è verificata nemmeno una situazione di rifiuto, soprattutto perché le persone in strada e alle fermate erano davvero poche. Segno che la richiesta di limitare gli spostamenti sta lentamente raggiungendo tutti.

Situazioni di leggero sovraffollamento, si sono verificate, oltre che sulla linea C12 di Pianura della quale abbiamo già detto, anche sulle linee 604 e 165, entrambe in partenza dal Cardarelli, la prima diretta a piazza Dante, l'altra a Marano. Particolarmente affollata anche la linea 151 che unisce la parte orientale e quella occidentale di Napoli con il lungo percorso da piazza Garibaldi a piazzale Tecchio. Un po' di ressa anche sulla R5 da Brin a Scampia e sul 140 che da capo Posillipo scende a Santa Lucia.

Se la situazione continuerà ad essere come ieri non ci sarà bisogno di pretendere il rigoroso rispetto delle norme: viaggiare con 22 passeggeri invece che con 20 può essere tollerato. Alla prima situazione di ressa, però, bisognerà diventare severi: gli autisti sperano che quel momento non arrivi mai.

