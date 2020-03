Coronavirus a Napoli, caso positivo a Striano: scuole chiuse e condominio in quarantena

Con una serie di ordinanze il sindaco di Striano Antonio Del Giudice sta fronteggiando l’emergenza Covid - 19: una donna di 47 anni, infatti, è risultata contagiata dal virus ed ora è all’ospedale Cotugno di Napoli, dopo essere passata per il Martiri del Villa Malta di Sarno. Con un video pubblicato su Facebook, il primo cittadino ha reso noto di aver chiuso le scuole a tempo indeterminato, di aver messo in quarantena tutti gli abitanti della palazzina dove vive la donna e, naturalmente, i familiari.

LEGGI ANCHE Sarno, positiva una 47enne di Striano: in isolamento tre medici dell'ospedale

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, è una maestra di una scuola di Torre del Greco la 47enne di Striano contagiata

La 47enne insegna in una scuola primaria del Vesuviano e vive in un parco residenziale, dove peraltro ci sono anche due edifici scolastici. Del Giudice, comunque, invita tutti alla calma: «Siamo a stretto contatto con le istituzioni e l’Asl in particolare, stiamo seguendo il protocollo in maniera dettagliata e abbiamo contattato centinaia di persone che, a vario titolo, hanno potuto avere a che fare con la donna». A Striano, tuttavia, resta la preoccupazione, che emerge soprattutto dai social: «Invitiamo tutti i fedeli a vivere queste ore di preoccupazione con ardente preghiera e fiducia in Dio, evitando allarmismi», c’è scritto sul profilo facebook della Parrocchia San Giovanni Battista.

Ultimo aggiornamento: 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA