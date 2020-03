Coronavirus a Napoli, supermercati Decò chiusi domenica: «I dipendenti hanno bisogno di riposare»

Multicedi, titolare del marchio Decò, in linea con l’iniziativa presa dalla maggior parte delle aziende della grande distribuzione in Campania, annuncia che domenica 22 marzo i punti vendita Decò a gestione diretta rimaranno chiusi. All’iniziativa aderiscono anche numerosi punti vendita in affiliazione.



La chiusura, rende noto l’azienda, si basa sulla necessità di garantire al personale una pausa di riposo in considerazione del particolare impegno che i turni di lavoro impongono in questo periodo di emergenza, alla luce anche del fatto che non vi sono ad oggi problemi di approvvigionamento delle merci.