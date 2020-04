«Coronavirus: temo per il futuro», chiamate triplicate al Telefono amico

Triplicato nelle ultime settimane il numero di chiamate al Telefono amico. Una su quattro ha come tema principale l'apprensione generata dall'emergenza coronavirus. Per chi non lo sapesse il Telefono amico è una organizzazione di volontariato che da oltre cinquant'anni si prende cura - anche via mail e recentemente utilizzando il canale whatsapp dedicato ai più giovani - delle persone che hanno bisogno di aiuto, garantendo il totale anonimato e in maniera assolutamente gratuita. «Riceviamo una trentina di telefonate al giorno - racconta il presidente di Telefono Amico Napoli, Marco Calafato - c'è una gran voglia di parlare da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria. Credetemi: chiamano continuamente. A Pasqua poi abbiamo raggiunto numeri da record al punto che si è deciso di organizzare una vera e propria maratona rispondendo al telefono dalle 10 del giorno 11 aprile fino alla mezzanotte del 13: servizio continuo anche di notte». Un picco del bisogno di ascolto - spiega meglio il presidente - che ha portato l'organizzazione ad accelerare un processo che era già stato pianificato: la sostituzione del numero unico 199.284.284 con il numero 02/23272327, che sta permettendo a tutti gli utenti con piani tariffari che includono minuti illimitati, di eliminare anche i costi vivi della chiamata.



Solitudine, disagi esistenziali, ma anche problemi legati alle relazioni con gli amici, il partner, la famiglia o i colleghi di lavoro. Ma - soprattutto - una grande preoccupazione per il futuro: «Sono uomini, in particolare - aggiunge Calafato - molti senza più un lavoro, piangono come bambini perché non trovano il coraggio di spiegare alla moglie, e ai figli, che anche quando si tornerà alla vita normale, nulla invece sarà più come prima». Hanno un'età compresa tra i 46 e 65 anni, gli utenti che compongono il numero amico, e che in questi giorni di emergenza manifestano forti disagi legati alla difficoltà di adattarsi a questa nuova situazione di isolamento. In particolare - racconta Calafato - i giovani manifestano principalmente problemi legati alla limitazione della loro libertà e alla stretta convivenza con la famiglia, mentre gli anziani si sentono ancora più soli e soffrono molto l'isolamento e la perdita delle loro abitudini quotidiane. Volontariato puro, quello dei dodici operatori che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo libero a questa iniziativa di grande solidarietà. «I nostri volontari, che sono tutti attentamente e adeguatamente formati, - dice il presidente - non si limitano ad ascoltare in silenzio, ma cercano sempre il dialogo, aiutando le persone a fare chiarezza tra i propri pensieri e a sentirsi meglio. Il nostro motto è, infatti, l'ascolto risponde». Sanno che cosa dire, e in che modo, i volontari, con l'obiettivo di dare coraggio facendo capire bene, però, che non potranno mai essere loro la soluzione al problema: «Siamo formati per far fronte a tante esigenze, ma non diamo risposte specialistiche e nemmeno terapie. In questo periodo, poi, sono tutti avviliti dal disastro economico che si è abbattuto sull'intero paese e non possiamo essere certo noi la soluzione».Un servizio antico, quello del Telefono amico. Il primo centro di ascolto telefonico apparve a New York nel 1906 con il nome di Save a Life. Una iniziativa, voluta da alcuni volontari, con l'obiettivo di arginare un fenomeno sociale allarmante diffusosi nella metropoli americana in quei tempi a causa dei veloci processi d'industrializzazione: il suicidio, quale atto estremo per mettere fine alle proprie sofferenze. «Non sono poche le persone sofferenti di disturbi psichici che si rivolgono a noi - spiega meglio il direttore della sede napoletana dell'organizzazione - vanno ascoltate con cautela e competenza ma, quasi sempre, si riesce a stabilire un dialogo costruttivo dal quale chi chiama trova grande giovamento». Tanti anche i giovani che, soprattutto in questo periodo, si rivolgono al Telefono amico. Lo fanno quasi sempre scrivendo via whatsapp: si tratta di ragazzi che esprimono una forte crisi esistenziale, chiedono aiuto al Telefono amico per gestire problemi introspettivi e, in alcuni casi, anche pensieri suicidi. «Il dialogo - è lo slogan degli operatori - è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso».