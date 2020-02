Coronavirus, a Torre Annunziata scuole chiuse fino al 4 marzo

Attività didattiche sospese a Torre Annunziata fino a mercoledì prossimo, 4 marzo. È l'effetto di un'ordinanza firmata dal sindaco della città vesuviana Vincenzo Ascione che ha tenuto un incontro nella sede del Comune al quale hanno partecipato altri amministratori comunali, i vertici dell'Asl Napoli 3 Sud e i dirigenti degli istituti scolastici del territorio. «Il sindaco - si legge in una nota diramata dal portavoce del primo cittadino - così come da accordi con Asl e dirigenti scolastici, ha emanato un'ordinanza che stabilisce la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino, per i giorni 2 e 3 marzo, e la sospensione delle attività scolastiche per il giorno 4 marzo, al fine di effettuare interventi straordinari di disinfezione dei locali». © RIPRODUZIONE RISERVATA