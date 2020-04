Coronavirus a Napoli, tunisino positivo al Covid fugge dall'ospedale: fermato in via Casanova

Era stato dimesso dal San Giovanni Bosco lo scorso 7 aprile, ma si era allontanato prima di ricevere il risultato del tampone. È stato fermato ieri dagli agenti della polizia municipale, Unità operativa emergenze sociali e minori (capitano Sabina Pagnano), un tunisino di 57 anni, Covid-positivo, in via Casanova, all'altezza del cinema. Il tunisino, un senza fissa dimora, era risultato positivo al tampone e da circa una settimana si erano perse le sue tracce. A lanciare l'allarme era stata giorni fa la Polizia di Stato, che ha prontamente allertato le altre forze dell'ordine. Il 57enne risulta essere inoltre destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso il 29 giugno 2018 dal Tribunale di Firenze, non risultando dunque anagraficamente registrato nella provincia di Napoli.



Intorno alle 10,30 di ieri mattina, due agenti di polizia locale, intervenuti in via Casanova, incrocio con corso Garibaldi, a seguito di una chiamata che denunciava assembramenti, hanno subito notato la somiglianza del senza fissa dimora con la foto segnaletica del tunisino inviata dalla Questura. A. F. è stato trovato disteso per terra su alcune coperte. Gli agenti, con le dovute precauzioni, hanno provato a chiedere all'uomo da quanto tempo e coma mai si trovasse in quella zona della città. Il 57enne ha riferito di essere stato dimesso dall'ospedale San Giovanni Bosco a seguito di un intervento all'apparato gastrico. Una volta identificato l'uomo, i vigili hanno subito allertato l'Unità operativa per richiedere l'ausilio del personale medico. Gli operatori di primo soccorso sono giunti in via Casanova dopo pochi minuti. L'uomo a quel punto ha deciso di allontanarsi fino a via Calata Ponte di Casanova.

Gli agenti, dall'auto, hanno tentato in tutti i modi di tranquillizzare l'extracomunitario fino all'arrivo dell'ambulanza, giunta sul posto dopo circa due ore e mezza. Una volta acquisite le informazioni e la nota di ricerca della Questura, è stato predisposto per l'uomo il trasporto presso l'ospedale Cotugno. La pattuglia della municipale ha infine richiesto attraverso la centrale operativa l'intervento dell'Asl per sanificare i luoghi frequentati da A.F.



. Tra questi sono compresi i controlli alle attività commerciali aperte, al fine di verificare il rispetto delle norme igieniche, il distanziamento sociale e reprimere eventuali truffe ai danni dei cittadini, per esempio sui prezzi di mascherine e igienizzanti, scongiurando la proliferazione del mercato nero dei dispositivi di protezione. «Dobbiamo per forza di cose mettere assieme la professionalità e la solidarietà e comprendere il dramma che stanno vivendo i cittadini in questa fase - sottolinea il segretario del Csa, Roberta Stella, che oltre ad essere sindacalista è un vigile urbano - Basti pensare all'iniziativa alla quale oltre 300 agenti hanno risposto donando in beneficenza, per tre mesi, il corrispettivo di un'ora del proprio lavoro».

L'iniziativa è stata lanciata nei giorni scorsi proprio da Stella, con l'associazione di promozione sociale Vitutela. Grazie a questa donazione i vigili di Napoli raggiungeranno una cifra che supera i 15mila euro nel giro di tre mesi: un terzo sarà subito devoluto all'ospedale Cotugno, mentre due terzi andranno ad associazioni e parrocchie per la spesa ai più bisognosi.

