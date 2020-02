Coronavirus, rinviata a maggio la Borsa Mediterranea del turismo alla Mostra d'Oltremare di Napoli

«Le notizie diffuse sul livello sempre più alto di minaccia mondiale del coronavirus unitamente ai continui annunci di taglio dei voli in essere, lo sconsiglio ai viaggi non necessari verso l’Italia, il rinvio dei principali saloni mondiali, il continuo aumento dei contagi in tutta Italia, il rischio di diffusione del virus molto alto ed il panico diffuso, unitamente alla paura irrazionale in essere, mi hanno fatto desistere, mio malgrado, dalla precedente decisione di poche ore fa -scrive in una nota il presidente Angioletto de Negri - la ventiquattresima edizione di Bmt (Borsa mediterranea turismo) alla Mostra d'Oltremare è rinviata all'8-10 maggio».





