Coronavirus a Napoli: «Domenica di caos agli imbarchi del molo Beverello»

«Ancora una volta decine di viaggiatori ci segnalano lunghe file agli imbarchi del molo Beverello per le isole del golfo, con pochi controlli e distanziamento non rispettato. Ancora una volta dobbiamo segnalare a gran voce questa situazione molto pericolosa. La superficialità non può essere adottata in un momento storico così delicato, non possiamo permetterci di mettere in lockdown le nostre isole, sarebbe devastante per l’economia. Il rischio per la salute pubblica, durante questi assembramenti, è elevatissimo e non possiamo consentirci errori. Chiedo un intervento immediato delle forze dell’ordine e all'Autorità Portuale per ristabilire l’ordine e garantire controlli e sicurezza, ai viaggiatori e ai cittadini delle isole». Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi – Europa Verde.



«La gestione della pandemia da parte della Regione Campania è stata esemplare, ora non si può abbassare la guardia – prosegue il consigliere – In questo momento stiamo assistendo ad una piccola ondata di contagi di ritorno, un campanello d’allarme che deve far alzare l’attenzione e ripristinare i controlli nei punti nevralgici della città, dove i rischi sono più alti».