Covid a Napoli, contagi su del 16% in una settimana: il record a Barra, Ponticelli e San Giovanni

Dal 1 al 7 marzo nella città di Napoli sono stati registrati 2.200 nuovi casi di positività al covid con un incremento del 16 per cento rispetto alla settimana precedente in cui i casi notificati erano stati 1.894. L'incidenza settimanale per 100mila abitanti è ora pari a 229 casi. Lo rileva l'aggiornamento sull'andamento dell'epidemia da covid a Napoli. Il lavoro è coordinato da Giuseppe Signoriello, dell'unità di statistica medica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con la collaborazione del Comune di Napoli e in particolare dell'assessore con delega alla Salute, Francesca Menna.

L'analisi mette in luce che l'aumento dei contagi «è evidente in tutte le classi di età» con valori maggiori nella fascia 14-75 anni: in particolare, le classi di età 19-30 e 31-45 anni presentano «valori attuali di contagio superiori a 250 casi per 100mila abitanti».

Per quanto riguarda la mappatura del contagio, ad avere valori di contagio prossimi o superiori ai 250 casi per 100mila abitanti sono le Municipalità VI (Barra, Ponticelli, San Giovanni A Teduccio), VIII (Chiaiano, Piscinola, Scampia), XI (Pianura, Soccavo), III (San Carlo all'Arena, Stella) e VII (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano). Un quadro cittadino che è definito «di estrema attenzione e - si legge - soprattutto nelle aree a maggiore incidenza occorre porre in atto interventi di controllo del rispetto delle norme attuali di contenimento del contagio».

