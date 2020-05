Coronavirus a Napoli, nasce l'osservatorio sui prezzi di mascherine e disinfettanti

Mascherine, disinfettanti, guanti ma anche alimenti venduti con prezzi anomali. Una realtà con cui tantissimi cittadini hanno dovuto fare i conti in queste settimane in cui la crisi sanitaria per la diffusione del coronavirus ha avuto pesanti ricadute sull'economia del nostro paese e sulle possibilità di spesa delle singole famiglie. In Campania è stato attivato l'osservatorio per tutelare i consumatori dalle truffe e contrastare le speculazioni da parte dei commercianti.

LEGGI ANCHE Il deputato Cirielli nuovamente positivo al Covid-19

La necessità di un intervento in questo senso è sottolineata anche dall'Asso-Consum che in questi giorni ha raccolto già numerose segnalazioni da parte dei cittadini su prezzi anomali per diverse categorie di prodotti, in particolare dispositivi di protezione e quelli utili alla pulizia e alla sanificazione. Lo sportello di via Angelo Camillo De Meis 663 a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, raccoglie le denunce dei cittadini di tutta la Campania. Dopo una prima verifica queste sono inoltrate all'Osservatorio regionale prezzi attivato dalla Regione Campania con lo scopo di «monitorare e contrastare ogni fenomeno di distorsione del mercato generato dall'imposizione di prezzi sproporzionati a seguito degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». L’Osservatorio, presieduto dall'assessore alle attività produttive, è costituito dai rappresentanti delle prefetture, della Guardia di Finanza, dell'Anci Campania, di Unioncamere Campania e delle associazioni dei consumatori. L'obiettivo generale è monitorare i fenomeni speculativi e orientare le attività di controllo da parte degli organi competenti.

Un ruolo importante è svolto proprio dalle associazioni sul territorio alle quali possono rivolgersi più facilmente i cittadini inviando copia dello scontrino fiscale e specificando l'irregolarità. L'Asso-Consum Campania, attraverso lo sportello di Napoli Est guidato da Cesare Folli, è già impegnata da diversi giorni per controllare dove si verificano speculazioni sui prezzi così da proteggere i consumatori. In un momento così delicato il rialzo dei prezzi rappresenta un vero e proprio dramma per numerose famiglie che non hanno soldi per poter affrontare i bisogni essenziali: anche pochi centesimi di aumento sui singoli prodotti possono rappresentare un danno importante. A risentirne maggiormente sono i cittadini senza alcun reddito: sono coloro che saranno costretti a rinunciare agli acquisti o a scegliere prodotti di qualità scarsissima se non addirittura privi di qualsiasi certificazione e, quindi, inutili e dannosi. Difatti l’Asso-Consum vigilerà anche sulla qualità e sulla provenienza dei prodotti e ha chiesto controlli specifici volti a verificare che siano effettivamente esposti al pubblico i prezzi dei prodotti in vendita: l’indicazione chiara e visibile del costo mette subito in condizione l’acquirente di valutare se operare o meno i propri acquisti senza ricevere sorprese alla cassa e realizzare una prima valutazione della qualità.



Lo strumento attivato in questi giorni è anche a tutela dei commercianti onesti che hanno scelto prezzi equilibrati senza approfittare delle circostanze difficili. «L’iniziativa - specifica Ciro Monaco, presidente Asso-Consum Campania - non deve intendersi quale azione repressiva o di contrasto rivolta indistintamente agli esercenti, siano essi negozi di vicinato, farmacie, super o ipermercati, ma tende a colpire coloro che in questo particolare periodo di emergenza, effettuino operazioni speculative a danno degli acquirenti. Infatti, anche gli stessi esercenti possono segnalare incrementi di prezzi di prodotti acquistati. É, quindi, una iniziativa che da una parte tende a tutelare i consumatori ma dall’altra intende evitare che onesti lavoratori vengano additati a causa di approfittatori fuori norma».

«Con l'aumento di questi prezzi si metteranno in ginocchio le famiglie che stanno sotto la soglia di sopravvivenza» evidenzia Monaco. Chiunque abbia rilevato un significativo incremento di prezzo per uno stesso prodotto acquistato di recente può segnalarlo all’associazione allegando il relativo documento di acquisto - scontrino fiscale, fattura, eccetera - specificando dove è stato effettuato l’acquisto del prodotto, la denominazione dello stesso, l’importo richiesto per l’acquisto e l’importo che precedentemente recava lo stesso prodotto. Asso-Consum Campania mette a disposizione diversi canali per le segnalazioni: assoconsum.napoliest@gmail.com, fax al 0816122418 oppure via Whatsapp al 3387630261.

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA