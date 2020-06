Coronavirus a Napoli, dagli Stati Uniti mezzi e medicine alla Regione Campania

Medicinali e apparecchiature mediche per 336 mila dollari sono stati donati dagli Stati Uniti alla Regione Campania per fronteggiare la pandemia da Covid-19. L'iniziativa - ha detto il Console generale Usa a Napoli, Mary Avery rientra nel piano di aiuti ai Paesi alleati deciso a marzo dal Presidente Trump - All'Ospedale del Mare di Napoli le apparecchiature e le scorte di medicinali sono state consegnate nel corso di una breve cerimonia con il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e il comandante delle forza navali Usa in Europa ed Africa James Foggo.

Medicinali per 46 mila dollari e altre forniture mediche sono stati donati dalla Marina Usa all'Ospedale di Gaeta, e ad ospedali della Sicilia per ricostituire le scorte impiegate per contrastare l'epidemia da Covid-19. Le donazioni sono dirette alle Comunità locali che ospitano basi della Marina americana. «Si tratta di un pacchetto di aiuti molto ampio - ha detto il Console Usa a Napoli, Avery - che comprende il ruolo delle Ong, forniture sanitarie, personale ed assistenza per la ricerca, ed il supporto alle imprese italiane impegnate nella lotta contro il Covid-19 attraverso linee di credito ed altri strumenti finanziari». L'ammiraglio James Foggo ha espresso apprezzamento per l'opera del personale sanitario dell'Ospedale del Mare di Napoli. «La vostra dedizione - ha detto il comandante delle forze navali Usa in Europa ed Africa - ha salvato molte vite».



De Luca ha ricordato i giorni più difficili della pandemia: «A metà marzo cercavamo in tutto il mondo dispositivi medici, a cominciare dai respiratori». «Ci auguriamo - ha aggiunto De Luca - di poter collaborare con gli Stati Uniti per un uso universale del vaccino anti-Covid 19, dovunque esso venga prodotto. Credo che sia un dovere umanitario metterlo a disposizione di tutto il mondo». De Luca ha ringraziato il governo americano. «Quanto è accaduto qui ci dà fiducia per il futuro - ha detto - e sappiamo che potremo contare sull'amicizia degli Stati Uniti»