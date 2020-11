Covid a Nola: quattro medici in «fuga» dal pronto soccorso: ira e caos

Fuori, le ambulanze in fila che attendono di ricoverare pazienti in crisi respiratoria per gli effetti del Covid e quelli in codice rosso colpiti da altre patologie che nulla hanno a che vedere con la pandemia. Dentro l'identico caos, con oltre 35 pazienti positivi sistemati perfino nei corridoi perchè non ci sono più posti letto. All'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola le scene sono sempre le stesse ormai da giorni. Ieri però ad aggravare ulteriormente la situazione c'è stata la rivolta dei medici e del personale sanitario che assiste i positivi al virus e quelli che, sempre meno, arrivano nel presidio di emergenza perchè in pericolo di vita per altri motivi. Minacciano di mettersi tutti in malattia se non arriveranno i rinforzi. Da qualche giorno sono andati via altri 4 camici bianchi: c'è chi ha vinto un concorso presso altre Asl e chi, essendo a contratto, ha preferito scegliere altre strutture in cui lavorare. In forze al pronto soccorso sono rimasti 6, al massimo 7 professionisti che non ce la fanno più a sopportare i turni massacranti, per giunta bardati con tute e dispositivi anti Covid. Sarebbe necessaria l'assunzione di almeno il doppio dei medici attualmente in servizio ma alle richieste della direzione sanitaria ospedaliera non è arrivata nessuna risposta.

Ad aggravare la situazione anche la carenza di infermieri che rende ogni giornata di lavoro una sfida alla sopravvivenza. E a scarseggiare, visto l'esubero di pazienti, anche l'ossigeno, più che mai necessario quando si è alle prese con la fame di aria che caratterizza tutti i pazienti ricoverati. «Ormai - dicono al pronto soccorso - la diatriba sull'ospedale Covid sì o no è diventata solo una barzelletta perchè di questo passo non riusciremo ad accogliere più nessuno». Un inferno, insomma. « E a rendere ancora più infuocata la situazione sono le proteste dei cittadini che lamentano l'abbandono. Non passa giorno che non arrivi, puntuale come una sveglia, la denuncia di pazienti e familiari sulle disavventure sanitarie sopportate. Si racconta di infartuati costretti a girovagare per gli ospedali prima di essere ricoverati. Fanno la spola tra Avellino e Sarno ma anche lì, ormai, la situazione è diventata esplosiva. Non va meglio per chi si sta curando a casa. In zona sono molte le farmacie a segnalare che mancano bombole di ossigeno e perfino gli antibiotici. Il tutto mentre a Nola, dove pure ci sono quasi 400 contagiati, si continuano a raccogliere firme per scongiurare definitivamente la possibilità che il Santa Maria della Pietà diventi esclusivamente destinato ai pazienti Covid. E sulla vicenda a lanciare una proposta è stata la consigliera comunale di opposizione Cinzia Trinchese, che ha scritto una lettera al sindaco Gaetano Minieri per chiedere di farsi portavoce della richiesta di allestire un ospedale da campo in grado di accogliere i pazienti contagiati dal virus e di decongestionare cosi il presidio sanitario che serve una popolazione di 600 mila utenti.

