Coronavirus a Ottaviano, tre nuovi contagiati e 16 persone in isolamento a casa

Tre persone sono risultate positive al coronavirus nel comune di Ottaviano, in provincia di Napoli, tra ieri e oggi. A darne notizia è il sindaco Luca Capasso, il quale ha spiegato che i due casi emersi oggi sono riconducibili al caso di positività al Covid-19 scoperto ieri. Le tre persone positive non sono ricoverate in ospedale ma sono in isolamento presso la loro abitazione. «Oltre a loro - fa sapere Capasso - abbiamo messo in isolamento altre 16 persone, individuate dopo aver ricostruito la catena dei contatti e delle frequentazioni».

Capasso ribadisce alla cittadinanza «le tre tassative raccomandazioni: mascherina in luoghi pubblici e ovunque sia impossibile tenere la distanza fisica, igiene delle mani, distanziamento. Leggo e ascolto lamentele sugli assembramenti - prosegue il sindaco di Ottaviano - ricordo che i locali sono aperti, che le attività sono autorizzate e che, per questo, gli assembramenti sono evitabili solo se noi ci comportiamo secondo le regole, a meno che non pretendiamo la chiusura di tutti i locali pubblici. Io non voglio arrivare a questo, nessuno vuole arrivarci. Quindi rispettiamo le regole, manteniamo la calma e stiamo attenti», conclude.

Ultimo aggiornamento: 17:33

