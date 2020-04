Coronavirus a Pomigliano: festa in giardino, scatta la multa da 1.200 euro

Guardando la scena che nel pomeriggio di venerdì si è consumata a Pomigliano sotto gli occhi degli agenti della municipale vengono alla mente situazioni fuori dal tempo, di quando il maledetto Covid 19 non esisteva e tutto, o quasi, era possibile. Mamme, nonni e zii che rincorrono bambini tra palloncini colorati, tavoli imbanditi, sedie sull'erba del giardino condominiale. La festicciola per il compleanno di una bambina era stata organizzata nel Parco dei Napoletani, case acquistate dal Comune di Napoli quarant'anni fa, per soddisfare la fame di alloggi del dopo terremoto. I caschi bianchi hanno multato per un totale di 1200 euro 4 persone, la mamma e i nonni della festeggiata e un loro amico, un giovane pregiudicato. «Per la verità - racconta il comandante della polizia locale, Luigi Maiello - non gli abbiamo dato il tempo fare la festa vera e propria. Tutti gli invitati dovevano ancora arrivare. Sul posto c'erano i componenti del nucleo familiare e pochi altri. Le donne ci hanno detto che potevano fare la festa perché quello è uno spazio privato. Certe persone non si rendono conto di nulla e soprattutto dei rischi per la salute che possono derivare da azioni del genere».



Dopo due mesi di emergenza è evidente che in certi ambiti sociali manca ancora una sufficiente consapevolezza di quello che sta accadendo. In un altro insediamento popolare, nel rione della ricostruzione, un gruppo di giovani sfida quotidianamente le forze dell'ordine dando vita ad assembramenti del tutto ingiustificati. «Venerdì - racconta Maiello - li abbiamo dovuti circondare. Abbiamo multato 7 giovani e identificato 4 minori. Non avevano nemmeno le mascherine. Ogni volta che tentiamo di bloccarli ci insultano e ci sbeffeggiano con gesti volgari». Pomigliano, 39mila abitanti, conta 6 morti da Covid19. Ieri il sindaco, Raffaele Russo, ha annunciato che lunedi inizierà la distribuzione di 24mila mascherine donate da benefattori rimasti anonimi.