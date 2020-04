Coronavirus a Pozzuoli, blitz dei Nas nell'ospedale: sindacati divisi

C'è anche la cartella clinica della paziente 1 tra i documenti acquisiti ieri dal Nas dei carabinieri su delega della Procura della Repubblica di Napoli che vuole fare luce sul focolaio scoppiato all'ospedale di Pozzuoli. Tra i punti chiave dell'inchiesta ci sono tempi e modalità del contagio della 52enne giunta il 31 marzo al Santa Maria delle Grazie: la donna, che presentava una grave forma di anemia e una lieve dispnea, era risultata negativa al tampone a cui era stata sottoposta prima del ricovero nel reparto di medicina; poi il trasferimento il 4 aprile in un altro ospedale dove ha scoperto di essere positiva al Covid 19. È stata lei a contagiare un intero reparto? Oppure, vista la negatività del test d'ingresso, la 52enne di Pozzuoli è stata infettata durante i quattro giorni di degenza in medicina dove i casi di coronavirus tra medici, infermieri e operatori sanitari hanno raggiunto quota 27? Interrogativi a cui si aggiungono le verifiche sull'eventuale inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale forniti al personale sanitario e l'applicazione dei protocolli di sicurezza adottati nella corsia al quarto piano dell'ospedale flegreo. Procedure, queste ultime, al centro dell'esposto alla Procura presentato nei giorni scorsi dai segretari di Cisl Ust Napoli e Cisl Fp Napoli che ha portato a una spaccatura all'interno dello stesso sindacato. «In nessun modo ci è stata data la possibilità di rappresentare i nostri iscritti, di partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, né tantomeno abbiamo potuto esercitare il diritto di critica» hanno scritto in una nota i componenti del direttivo Cisl Asl Napoli 2 Nord che parlano di «perdita di legittimità ad organi di democrazia attiva quali il Direttivo, la RSA e la RSU» affermando che «in nessun modo possiamo condividere, appoggiare e supportare il modello adottato dalla Cisl Fp Campania e dalla Cisl Fp Napoli».



Sulla stessa linea di pensiero l'altra sigla sindacale, la Fp Cgil, secondo cui «desta perplessità il fatto che, nonostante in Regione ci sono strutture sanitarie con più contagi rispetto al Santa Maria delle Grazie, e nonostante nella azienda il contagio sia contenuto, il Presidio ospedaliero di Pozzuoli è stato oggetto di immediate note e dichiarazioni che lo hanno messo al centro del mirino dei media»: per la Fp Cgil «attacchi, politici e sindacali alla Direzione Generale che forse sembrano strumentali e rispondenti ad altri fini».