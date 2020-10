Covid a Pozzuoli, positivo alunno di prima elementare: classe in quarantena a Licola

Una bambina di prima elementare del plesso Oriani di Licola è risultata positiva al Covid-19. Immediatamente sono state attivate le procedure previste dal protocollo per la gestione dei casi covid-19 nelle scuole, per cui tutti gli alunni della classe frequentata dalla bambina e i tre insegnanti della classe sono stati messi dall'Asl Napoli 2 Nord in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi. Il contagio sarebbe avvenuto in famiglia attraverso un parente risultato positivo. Pertanto non essendoci stati contatti con altri alunni o insegnanti, così come constatato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, e d'accordo con la dirigente scolastica, le lezioni per le altre classi dell'istituto proseguiranno regolarmente. Effettuate, comunque, le operazioni di igienizzazione e sanificazione dell'intero plesso di Licola Borgo.



L'Oriani è la prima scuola di Pozzuoli costretta a chiudere per il coronavirus. Intanto, domani, riprendono le lezioni nelle scuole di Bacoli, il plesso 167 di Cuma e il Seneca di Torregaveta, costrette a chiusura nei giorni scorsi per casi di positività.