Coronavirus a Pozzuoli, il sindaco annuncia un altro decesso: è l'ottava vittima

Un'altra vittima a causa del coronavirus a Pozzuoli, l'ottava dall'inizio della pandemia. Si tratta di un uomo che era ricoverato presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie. A renderlo noto è il sindaco puteolano Vincenzo Figliolia.

Purtroppo con immensa tristezza devo dirvi che registriamo un decesso. Si tratta di un paziente ricoverato da fine marzo, per altre patologie, presso il Santa Maria delle Grazie, dove ha contratto il Covid-19. Alla sua famiglia ci stringiamo noi tutti e li appoggeremo affinché sia fatta chiarezza su quanto accaduto. Mi è stato comunicato anche che quattro nostri concittadini sono risultati positivi ai tamponi analizzati nei giorni scorsi, e sono tutti riconducibili al focolaio del nostro ospedale. Sono tutti in isolamento e i loro contatti sono stati rintracciati e sottoposti a test", ha aggiunto il primo cittadino di Pozzuoli

LEGGI ANCHE

Sono 86 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus: 69 persone sono attualmente contagiate (3 ospedalizzate e 66 in isolamento domiciliare), 9 sono guarite definitivamente, 8 sono decedute. Lo so che questi numeri possono spaventare. Ma non dimentichiamo quanto è accaduto presso il nostro ospedale nelle ultime settimane: abbiamo avuto un incremento di 41 ammalati, circoscritti al Santa Maria delle Grazie. Considerando l'ampiezza del bacino di utenza del nosocomio, le cose potevano andare decisamente peggio. Ma il nostro essere stati attenti come collettività, nel rispetto delle disposizioni e del distanziamento sociale, e l'aver individuato immediatamente il problema, ha evitato che tutto potesse degenerare. A tutti i contagiati e alle loro famiglie, va la nostra vicinanza. Ci auguriamo presto di poter annunciare la loro guarigione

ha concluso Figliolia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».