Coronavirus a Pozzuoli, slitta la riapertura dell'ospedale ma i primari accusano: «Attacchi ingenerosi»

Sono 53 le persone contagiate nel focolaio dell'ospedale di Pozzuoli. Il dato, che annovera 3 nuovi casi emersi ieri, arriva dall'esito delle analisi su 858 tamponi eseguiti su tutto il personale del Santa Maria delle Grazie. Nel conteggio rientrano anche i tamponi-bis effettuati negli ultimi due giorni su alcune decine di sanitari. Numeri che confermano l'esistenza di un focolaio nel focolaio: è il reparto di medicina dove in totale sono 27 gli operatori risultati positivi al Covid 19, tra questi ci sono medici, infermieri, operatori socio sanitari e il primario Raffaele Ranucci.

Altri 14 contagi sono avvenuti negli altri reparti, tra cui chirurgia, ginecologia e cardiologia e tutti riconducibili a quanto verificatosi in medicina. Dodici invece sono i pazienti contagiati: tra questi c'è anche un 58enne di Bacoli deceduto la notte scorsa al Cotugno di Napoli. «Era uno dei pazienti contagiatosi nel reparto di medicina dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Inaccettabile. Intollerabile. Si dovrà fare giustizia individuando responsabili e responsabilità» ha commentato il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.



: non sono bastate, infatti, le 72 ore ipotizzate per una ripresa totale delle attività. Adesso si attende la fine di tutte le operazioni di sanificazione dell'intero edificio, che dal 14 al 20 aprile ha interessato un volume complessivo di 52.670 metri cubi, ma soprattutto la definizione dei nuovi protocolli da attuare all'interno di tutti i reparti: al vaglio ci sono ulteriori percorsi di accettazione e di terapia da applicare per scongiurare nuovi contagi.

La nuova deadline tracciata dall'Asl Napoli 2 Nord indica per la giornata di domani l'inizio di una ripresa graduale delle attività, a cominciare dai nuovi ricoveri e dall'accettazione degli interventi del 118 che continuano ad essere dirottati verso i pronto soccorso di Frattamaggiore e Giugliano; poi sarà la volta dell'apertura per le visite dei parenti, anche loro soggette a rigidi protocolli.



In risposta alle polemiche sulla corretta applicazione delle misure anti-Covid da parte del personale sanitario, diciassette direttori UOC del Santa Maria delle Grazie hanno sottoscritto una lettera aperta: «Ciò che è accaduto e che ci rattrista ed addolora, purtroppo è avvenuto in molti ospedali italiani e potrà continuare ad accadere anche in futuro per la difficile gestione di questa pandemia poco comprensibile nelle dinamiche infettive», hanno scritto Pasquale Antonio D'Amato, Salvatore De Stefano, Raffaele de Falco, Teresa Di Fraia, Giovanni Di Lauro, Francesco Diurno, Gaetano Facchini, Salvatore Maddaluno, Americo Mastella, Fabio Giuliano Numis, Felice Pirozzi, Alfonso Ragozzino, Raffaele Ranucci, Mario Sbordone, Gerolamo Sibilio, Ippolita Sorrentino, Luigi Stradella. «Allo stato - aggiungono - non esiste nel mondo un modo univoco di trattamento e di contenimento della malattia, basti pensare al nuovo picco infettivo di ritorno avvenuto in Cina. Con il senno di poi tutti possono sentirsi autorizzati a criticare le scelte adottate. Ma certamente le scelte di noi professionisti sono sempre votate alla cura e al trattamento dei pazienti, molto spesso adottate nella stringente urgenza che anche le altre patologie richiedono e che possono far aumentare i rischi gestionali. Non si può essere eroi un giorno e criminali il giorno successivo. Siamo sempre professionisti che possono sbagliare ma che, sempre in buona fede, adottano difficili scelte terapeutiche e comportamentali. Non entriamo nel merito di quanto accaduto ma ci sembra ingeneroso dimenticare improvvisamente tutto quello che di buono si è riusciti a realizzare in questo ospedale».