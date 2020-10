Covid a Pozzuoli, è caos tamponi: prenotazioni non rispettate, sistema in tilt

Il mancato rispetto degli orari di prenotazione ha creato questa mattina momenti di caos nell'area del pronto soccorso e del padiglione Covid dell'ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, in provincia di Napoli. Una lunga teoria di auto in fila con persone che dovevano eseguire il tampone ha mandato in crisi la gestione delle operazioni da parte degli operatori sanitari e del personale addetto alla sorveglianza. Le attese, naturalmente, si sono dilatate oltre i tempi dovuti e con gente che ha cominciato a spazientirsi.

Il mistero è stato spiegato successivamente dai responsabili della struttura. Al nosocomio flegreo i tamponi vengono effettuati solo su prenotazione con definizione del giorno e dell'orario. Coloro che si presentano in maniera spontanea vengono invitati a seguire le procedure di prenotazione. Stamane, invece, è accaduto che praticamente tutti i prenotati della mattinata si sono presentati all'orario di apertura del padiglione Covid per eseguire il tampone generando caos, proteste ed attese che si sono prolungate anche oltre l'ora. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le ore 12.

