Covid a San Giorgio, altri 10 positivi e spunta un cartello di «segnalazione»

Aumentano i controlli, salgono i positivi. A San Giorgio a Cremano sono ben 10 i nuovi casi di Covid accertati negli ultimi due giorni, per un totale di 24 in una sola settimana. La stretta sui tamponi ai rientranti dalle vacanze voluta dal sindaco Giorgio Zinno ha inevitabilmente innalzato la curva cittadina dei contagi. Chiara la strategia dell'amministrazione comunale: conoscere i numeri reali della pandemia per arginare il virus tramite l'individuazione degli asintomatici. Gli ultimi casi riguardano nello specifico quattro nuclei familiari i cui componenti - di media 30enni - hanno fatto ritorno da Francia, Spagna e Grecia. Tutti sono asintomatici e in isolamento domiciliare.

LEGGI ANCHE Covid in Campania, ecco la mappa del contagio

E con l'ansia in città su ripresentano anche spiacevoli episodi di «caccia all'untore». Nel pomeriggio sul portone d'ingresso di un condominio del centro è apparso un avviso affisso su foglio A4: «Attenzione, caso di Covid nel palazzo», con tanto di nome e piano della persona positiva (peraltro giovanissima), in barba ai più basilari diritti di privacy. La famiglia della diretta interessata ha già fatto sapere che sarà sporta denuncia contro ignoti per l'accaduto, tenendo a sottolineare il comportamento esemplare tenuto dalla contagiata, in regime di rigidissima quarantena già da qualche giorno.



«Gesti del genere, oltre che andare contro la legge, sono ripugnanti perché violano la privacy dei singoli e creano una vergognosa caccia all'untore. Ammalarsi non è una colpa o motivo di odio - ha commentato Zinno - Se ci sono problemi da segnalare potete come sempre farlo su messenger o mail istituzionale o chiamando le forze dell'ordine e come sempre interverremo, ma tutto nel rispetto del prossimo e delle leggi. Siamo una grande comunità e dobbiamo continuare a dimostrarlo».

Nel primo pomeriggio di domani lo stesso sindaco terrà una diretta sui propri canali social ufficiali per fare il punto della situazione Coronavirus a San Giorgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA