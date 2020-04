Coronavirus a San Giorgio: 13 dipendenti in quarantena alla clinica Grimaldi

L'ombra del Coronavirus si allunga anzitempo sulla clinica «Andrea Grimaldi» di San Giorgio a Cremano. Il processo di trasformazione della casa di cura in un centro di trattamento per i malati leggeri di Covid-19 ha dovuto fare i conti in queste ore con un piccolo incidente di percorso: tredici dipendenti della struttura sono infatti finiti in quarantena domiciliare dopo aver preso parte la settimana scorsa ai corsi di formazione con un'infermiera risultata positiva al tampone.

La donna, originaria di Pomigliano, si era recata in via Marconi in qualità di sindacalista per verificare il pieno rispetto degli standard di sicurezza durante le lezioni. I contatti con una vicina di casa successivamente risultata infetta, tuttavia, hanno spinto nei giorni scorsi l'infermiera a sottoporsi al test che ha confermato i suoi timori. Una celere indagine interna ha permesso ai vertici della clinica di ricostruire la catena dei contatti della donna (otto infermieri, quattro amministrativi e un medico) i cui nominativi sono stati comunicati alle autorità sanitarie nel giro di qualche ora.

«Le persone incluse nella suddetta lista sono state immediatamente poste in quarantena obbligatoria presso il loro domicilio e affidate ai rispettivi medici - hanno specificato dalla Grimaldi -. A quanto risulta nessuno fra questi presenta sintomi sospetti, pur rimanendo sotto osservazione e monitoraggio dei rispettivi organi competenti». Analisi sierologiche già negative per i tredici dipendenti, con la conferma del doppio tampone attesa per l'inizio della prossima settimana. Le attuali defezioni, in un organico di oltre 90 unità, non inficeranno comunque sulla corrente attività sanitaria della casa di cura, ancora priva di pazienti affetti da Coronavirus.

Prosegue intanto il trend positivo in città: sono addirittura nove, a fronte di un unico nuovo contagiato, i guariti degli ultimi due giorni, per un totale di quindici. Dal Municipio fanno tuttavia sapere che l'ufficialità di almeno altri cinque «negativizzati» potrebbe giungere entro domani. Con la speranza che cresce, spicca il gesto gentile di un bambino di via Salvator Rosa, attualmente in quarantena con la famiglia. Il piccolo ha voluto dedicare un pensiero agli operatori ecologici incaricati di prelevare i rifiuti speciali direttamente fuori la porta di casa. I dipendenti della Buttol hanno trovato un suo disegno affisso sui sacchetti con una scritta eloquente: «Grazie di cuore».

