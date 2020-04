Coronavirus a San Giorgio: nessun ricoverato da Covid-19 nella casa di cura Grimaldi

Restano sotto osservazione i 13 dipendenti della Casa di Cura Andrea Grimaldi di San Giorgio a Cremano in quarantena dopo essere entrati a contatto con una donna di Pomigliano poi risultata positiva al Covid-19. Nessuno di loro, però, sintomi sospetti.



«La Casa di Cura Andrea Grimaldi ha aderito all'accordo Aiop-Regione Campania per l'accoglienza dei pazienti Covid 19 Paucisintomatici e in attesa di secondo tampone negativo (clinicamente guariti)», ricostruisce la direzione sanitaria assicurando di avere provveduto «alla realizzazione e comunicazione di protocolli idonei e a programmare giornate di informazione e formazione sulla gestione dei suddetti pazienti, in particolare individuazione dei percorsi sporco-pulito, l'addestramento alla vestizione e svestizione del personale sanitario addetto. In particolare durante la formazione, la direzione sanitaria ha messo in campo tutte le attività in sicurezza, evitando assembramenti in clinica e soprattutto ha sorvegliato affinché ogni dipendente indossasse gli opportuni dispositivi di protezione. Nonostante il lavoro effettuato e la diffida ai nostri operatori di svolgere qualsiasi tipo di attività esterna, una dipendente, in qualità di sindacalista, si è recata più volte in clinica per sincerarsi che tutto fosse espletato secondo le disposizioni vigenti in materia, avendo diversi contatti con compagni di lavoro e alcuni dirigenti amministrativi. La medesima sindacalista, nei giorni precedenti al di fuori della clinica, ha avuto dei contatti privati (forse la vicina di casa) risultata positiva al Covid-19 conseguentemente essa stessa è risultata positiva al Covid-19». «Essendo giunta a questa direzione sanitaria, dagli organi competenti territoriali, la segnalazione di positività della stessa - recita la nota diffusa dalla casa di cura - ci siamo sincerati in primis della condizione di salute della dipendente, e celermente, si è provveduto ad effettuare un'indagine interna alla clinica ricostruendo la catena dei contatti (13 persone su una forza lavoro di oltre 90 dipendenti) che sono stati comunicati all'Uopc del distretto 54 nel giro di poche ore. Le persone incluse nella lista dei contatti intervenuti, sono stati immediatamente posti in quarantena obbligatoria presso il loro domicilio e sono stati affidati ai rispettivi medici di medicina generale. A quanto risulta a oggi nessuno di questi ha sintomi sospetti e sono sotto osservazione e monitoraggio dei rispettivi organi competenti (unità epidemiologica, medico competente della struttura, distretto di appartenenza ecc.). Nel frattempo nella casa di cura si è provveduto a effettuare interventi di sanificazione straordinaria. Si precisa inoltre che non sono presenti pazienti ricoverati per Covid-19».



Sul tema è intervenuta anche la direzione amministrativa, che sottolinea come la casa di cura abbia dovuto realizzare «una complessa attività di adeguamento della stessa struttura e dovuto adempiere tutto il percorso di formazione del personale medico e para-medico necessario per affrontare in assoluta sicurezza l'accoglienza e la cura dei pazienti Covid-19, dotandosi inoltre di tutti i dispositivi di sicurezza autonomamente. Attualmente le 13 persone denunciate, su una forza lavoro di oltre 90 dipendenti, sono state poste dalle autorità competenti in quarantena e non inficia l'organico disponibile per l'attività corrente sanitaria in corso. Per ora non sono stati ricoverati ancora nella nostra casa di cura pazienti Covid-19».