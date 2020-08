Covid a San Giorgio a Cremano, due nuovi contagi: positivi un migrante e un'italiana rientrata da Malta

Il Coronavirus continua a circolare. In linea con la tendenza nazionale e con quanto già registrato nei comuni limitrofi, anche a San Giorgio a Cremano tornano i contagi dopo la «tregua» estiva. Due in un colpo solo i tamponi risultati positivi oggi: i casi non sono tuttavia correlati tra loro. Si tratta infatti di una 50enne del posto appena tornata da un viaggio a Malta (paese considerato dalle autorità nazionali a forte rischio Covid) e di un immigrato di 30 anni in Italia dal 2017 e perfettamente integrato in città, dove avrebbe contratto il virus. Il ragazzo, residente nel centro di accoglienza di via Don Morosini, è stato trasportato precauzionalmente all'ospedale di Scafati per minimizzare i rischi di contagio nella struttura gestita dalla prefettura di Napoli. La signora si trova invece in quarantena domiciliare con la famiglia. Entrambi i pazienti non presentano sintomi evidenti. L'amministrazione, di concerto con l'Asl, ha già mappato gli ultimi movimenti degli infetti e predisposto tamponi a tappeto per i loro contatti. Risultati attesi entro domattina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nel pomeriggio la prefettura ha accordato una vigilanza continua della struttura dalle 19, servizio già anticipato nel pomeriggio dalla nostra polizia municipale - ha fatto sapere il sindaco, rivolgendosi personalmente alla cittadinanza con un'apposita diretta facebook -. Vi sarà un piantonamento stabile con un coordinamento tra polizia di Stato, polizia municipale, carabinieri e Guardia di Finanza per garantire la sicurezza di tutti finché non terminerà la quarantena, quando cioè avremo l'esito dei tamponi. Qualora tutti i test dovessero risultare negativi, potremmo metterci alle spalle anche questo momento difficile. Nei mesi scorsi l'Asl ha effettuato varie volte i tamponi alle strutture del territorio al fine di evitare problemi occorsi nel Nord Italia, dovranno continuare a farlo anche per il centro di accoglienza di via Don Morosini. È nostro dovere comunque mantenere la calma - ha specificato il primo cittadino -, in quanto la nostra città non è interessata da alcun focolaio».