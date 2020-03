© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società civile di San Giorgio a Cremano si schiera apertamente al fianco del 55enne positivo al Coronavirus, primo caso in città. Il paziente, un ristoratore napoletano, si trova attualmente in quarantena domiciliare assieme alla famiglia nel suo appartamento didallo scorso fine settimana. Proprio alle porte del parco Pia è apparso ieri sera uno striscione di solidarietà nei confronti dell'uomo che ha già fatto il giro del web e raccolto il plauso degli utenti: «» recita il messaggio firmato dai #citizens. Una presa di posizione netta a poche ore dal duro sfogo del 55enne, che sulle colonne de Il Mattino si era lamentato del trattamento «da appestato» riservatogli da alcuni sangiorgesi.Martedì, sulla pagina Facebook della trattoria di proprietà dell'imprenditore, era apparso nel frattempo un post che annunciava la chiusura dell'attività commerciale per 14 giorni al fine di «effettuare i dovuti controlli relativi all'eventuale contatto con il Covid-19». «Gli organi competenti sono stati informati, i nostri dipendenti stanno osservando questa misura per la tutela della nostra clientela - spiega la comunicazione di servizio - Teniamo a precisare che alla riapertura sarà effettuata una sanificazione dei locali nell'interesse di tutti coloro che frequentano il ristorante». Anche l'ufficio postale privato di proprietà del figlio 29enne dell'uomo, risultato negativo al tampone, resterà per il momento con le serrande abbassate in attesa del termine dell'isolamento forzato.