Coronavirus a San Sebastiano, contagiate due sorelle e una cugina di ritorno dalla Sardegna

Altri tre positivi al coronavirus di ritorno dalle vacanze. Sono due sorelle e la loro cugina, rientrate con l’aereo della Sardegna, i nuovi contagiati residenti nella cittadina alle falde del Vesuvio. Anche loro, come altri recentissimi casi in città, hanno effettuato controlli in aeroporto con esito di positività al tampone. Salgono così a otto, a San Sebastiano al Vesuvio, i casi di positività di rientro da viaggi e vacanze; rientri da Belgio, Grecia e Sardegna. In giornata è però arrivata anche la comunicazione di una ragazza guarita che era tornata dalle isole elleniche nelle scorse settimane. Gli attuali positivi sono tutti ragazzi e ragazzi, la più giovane ha 18 anni, che non mostrano sintomi del virus. Tuttavia, nella cittadina vesuviana, ora ci sono cinque nuclei familiari in quarantena, con genitori e parenti dei giovani contagiati che aspettano anche loro i risultati dei tamponi.



Il sindacoha predisposto una task force di monitoraggio della situazione presso gli uffici comunali in stretto contatto con l’Asl. «Sono giovani e al momento ho notizia che stanno tutti bene – spiega il primo cittadino Sannino - È molto importante che non ci siano notizie di ulteriori contagi nelle loro famiglie. Per questo, invito tutti coloro che tornano dalle vacanze ad essere prudenti e a mantenere le distanze anche in casa, specialmente se in attesa di risultati di test e tamponi. Penso che i controlli negli aeroporti sia provvidenziale per aiutarci a prevenire conseguenze più gravi».

In città, si aspettano infatti gli esiti degli ulteriori esami sperando in buone notizie. I recenti otto casi di positività a San Sebastiano superano, già di molto, i soli tre casi avuti tra marzo e aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA